El PSOE solicita la comparecencia "urgente" del consejero de Educación para abordar la situación del Marqués de Vallejo

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada, Teresa Villuendas, ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado hoy la solicitud de comparecencia urgente del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana. Se trata de que "explique de manera detallada las actuaciones previstas para la reubicación del alumnado afectado por el cierre de la residencia del colegio Marqués de Vallejo".

Villuendas ha señalado que "pretendemos que el consejero nos relate con total precisión las actuaciones previstas por la consejería en materia de infraestructuras y planificación educativa".

Además, "solicitamos que el consejero aclare la afirmación realizada por el presidente Capellán en el pleno del pasado 13 de noviembre, sobre su compromiso para construir un nuevo centro educativo". Lo que queremos, ha dicho la diputada socialista, es que "se nos aclare si dicha construcción está efectivamente prevista en la planificación educativa del Gobierno de La Rioja y, como tal, constará en los presupuestos generales de La Rioja para 2026".

También "queremos que el Ejecutivo nos exponga el estado de los estudios técnicos y presupuestarios, los plazos previstos y la ubicación contemplada". Teresa Villuendas ha afirmado que "queremos conocer si se va a proceder de manera urgente a realizar las obras de adecuación y reforma del actual centro educativo, puesto que el alumnado seguirá escolarizado y requiere de unas instalaciones dignas y ajustadas a las necesidades reales".

"La urgencia e importancia de esta comparecencia se asienta en la necesidad de aportar transparencia y certezas a toda la comunidad educativa". Villuendas ha aseverado que "no vale con anuncios públicos, sino que hace falta una explicación rigurosa por parte de los responsables de la consejería de Educación".