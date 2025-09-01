PSOE solicita a la Mesa de Contratación municipal que "vele por la limpieza" en adjudicación de la Terraza de San Mateo

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha presentado esta mañana un escrito a la Mesa de Contratación para solicitar que se documente "adecuadamente" que la oferta presentada por la empresa Boal Eventos "cumple con todos los requisitos" del Pliego de Prescripciones Técnicas, especialmente respecto a "la solvencia económica y técnica".

Así lo ha señalado este lunes en una rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Luis Alonso, quien ha criticado que el concejal Miguel Sainz informara "de una adjudicación de un contrato sin haberse tramitado completamente su procedimiento, ni haber recabado al respecto propuesta del mismo".

Este hecho, que Alonso ha calificado como "grave", ha sido remitido por parte del PSOE a la Mesa de Contratación para que se estime si el edil del PP "ha podido cometer alguna irregularidad administrativa".

El concejal socialista ha indicado que, a fecha de hoy, "no hay propuesta de la Mesa de Contratación y menos un acuerdo de la Junta de Gobierno Local" sobre la adjudicación del contrato, por lo que sorprende que Sainz ya informara del nombre de la empresa que se va a hacer cargo del espacio festivo.

Además, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha pedido a la Mesa que se pronuncie "sobre si sigue vigente la prohibición de contratar con la Administración", regulada en el artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público, ya que el administrador de la empresa Boal Eventos, Borja Benito Marín, fue condenado por asociación ilícita a dos años de prisión y 6 años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Y es que, en ese artículo mencionado, la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe la contratación con empresas o administradores de las mismas que hayan sido condenados, por entre otras cuestiones, asociación ilícita.

También, Alonso ha solicitado a la Mesa que verifique si la empresa cuenta con un Plan de Igualdad, una obligación que consta también en el artículo 71.2 de la Ley de Contratación del Sector Público, ya que la empresa tiene más de 50 trabajadores.