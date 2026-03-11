El PSOE solicitará al Gobierno central y riojano un registro de afectados de covid persistente para mejorar su atención

Archivo - Mujer con mascarilla. - DEEP ART/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja pedirá "la unidad" de todos los grupos del pleno del Parlamento regional de este jueves durante el debate de una PNL en la que instarán tanto al Gobierno central como al de La Rioja a contar con un registro de datos de personas afectadas por covid persistente. Todo con el fin de mejorar la coordinación y ofrecerles una atención sanitaria específica de acuerdo a sus necesidades.

El secretario general del PSOE riojano, Javier García, ha presentado esta Proposición No de Ley ante una enfermedad que "marca el silencio de las personas que la sufren" porque en muchos casos "parece invisible".

Como ha destacado, "seis años después de la pandemia para muchos ciudadanos la normalidad no ha vuelto del todo. El covid persistente es una realidad concreta que sufren todos los días personas que después de haber pasado la enfermedad siguen arrastrando una fatiga, una niebla mental, problemas respiratorios, alteraciones del sueño... y otras afecciones que no saben cuándo van a terminar".

Diversos estudios indican que entre un 10 y un 20 por ciento de las personas que fueron infectadas por coronavirus desarrollan síntomas de covid persistente incluso tiempo después de haberse infectado. Esos síntomas, explica, hacen que tengan que cambiar su modo de vida, su gestión diaria según la energía que tengan o modificar sus hábitos diarios. Incluso tienen que renunciar al deporte, al ocio o a un simple café, "se ven obligados a frenar" ante una enfermedad "invisible".

Por eso, añade García, "cuando algo no se ve corre el riesgo de no estar ni en estadísticas ni en la agenda pública". Para evitar esta situación y con motivo de la celebración el próximo 15 de marzo del Día del Covid Persistente defenderán esta PNL con la que esperan recibir el apoyo unánime del pleno.

SIN REGISTROS OFICIALES

El secretario general de los socialistas riojanos ha explicado que en La Rioja también hay afectados por esta enfermedad pero no hay registros oficiales que nos ayuden a saber cuántos son. "Por suerte tenemos profesionales sanitarios comprometidos con esta situación y con investigaciones en marcha pero es necesario contar con un registro que nos haga saber cuántos riojanos sufren esta dolencia o cuál es su evolución".

Y por tanto, sentencia, "sin datos no se pueden hacer políticas". Por ello, en primer lugar instarán al Gobierno de España a que se avance en el ámbito nacional ante esta enfermedad y que se consolide un reconocimiento clínico del covid persistente en el Sistema Nacional de Salud.

Que implanten un registro nacional, interoperable entre ccaa, para tener una fotografía real del problema y que en el seno del Consejo Interterritorial se impulsen criterios comunes de diagnóstico, seguimiento y valoración serán otras de sus peticiones.

Para los socialistas es fundamental también que los Ministerios implicados "puedan coordinarse para que la vida de una persona no se divida si es algo que afecta a su salud y a su capacidad laboral".

PETICIONES AL GOBIERNO RIOJANO

Pero también instarán al Gobierno riojano a que mejore el sistema de salud y analice la viabilidad de tener un registro autonómico que nos permita conocer cuántos riojanos están diagnosticados de esta enfermedad y formalizar un circuito asistencial entre Atención Primaria y Hospitalaria para que sea un aspecto coordinado.

Es decir, "que cuando una persona vaya a su médico de cabecera con estos síntomas no tenga que peregrinar de consulta en consulta sino que se tenga un camino claro".

Además es importante reforzar la formación continuada de los profesionales sanitarios.

También pedirán que se fortalezca el apoyo institucional a la investigación. En este punto ha querido hacer un reconocimiento especial al médico José Ramón Blanco, "una esperanza en la investigación" y un "profesional encomiable" que está ayudando en este ámbito. "La investigación es probablemente la mayor esperanza para los que conviven con esta enfermedad".

Los socialistas solicitan también una coordinación entre Salud Laboral y las Mutuas, un itinerario laboral adaptado y una comprensión institucional así como la necesidad de incorporar a las asociaciones de pacientes en los espacios de consulta y evaluación de políticas sanitarias.

ASOCIACIÓN RIOJANA DE COVID PERSISTENTE

En este punto también ha agradecido la labor que realizan desde la Asociación Riojana de Covid Persistente que aglutina en torno a 50 afectados aunque, como ha indicado García, "estamos seguros de que hay muchos más que no tienen diagnóstico". También destaca la importancia de dar voz a esta asociación "para que los afectados puedan ponerse en contacto con ellos y saber que les pueden acompañar, asesorar y ayudar".

Precisamente, ha indicado, muchos de ellos estarán presentes en el Pleno de mañana cuando se debata esta PNL.

ADAPTARSE A LAS NUEVAS REALIDADES

Con todo ello, ha finalizado, esta PNL surge de la "responsabilidad y la convicción de que un sistema sanitario fuerte debe adaptarse a las nuevas realidades. No buscamos confrontación sino un consenso de todos los grupos para contar con mejores datos, mejor coordinación y afrontar esta enfermedad con criterios más justos".

"La política debe estar al servicio de los ciudadanos y estos enfermos no son invisibles, deben estar en la agenda pública de La Rioja y contar con un servicio más preparado, más coordinado y más humano que empatice con enfermedades invisibles".