El PSOE solicitará al Pleno la reparación y asfaltado de la carretera LR 134 y avenida de Numancia en Calahorra

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La situación del pavimento de la entrada a Calahorra por la carretera de Arnedo, concretamente el tramo que discurre entre la rotonda de la autopista y la avenida de Valvanera "empeora semana tras semana". "Los socavones, hundimientos y agrietamientos de la calzada, que en numerosas ocasiones hemos denunciado, no solo no se han reparado, sino que cada día presentan un peor aspecto", han señalado los socialistas.

Recientemente, ha sido adjudicado un contrato para poder atender las necesidades de mantenimiento de pavimentos asfálticos en la ciudad para el año 2026, adjudicado por valor de 113.710 euros, IVA incluido. Este contrato "pretende atender las necesidades que se presenten en cada momento para la conservación rutinaria, periódica o de restauración, en función de las deficiencias que se presenten".

Claramente, este tramo requiere "de una urgente actuación por parte del equipo de gobierno". Los socavones o hundimientos "han acelerado su deterioro, tanto en el pavimento de los puentes sobre la autopista y la nacional (de competencia municipal), como en la entrada a la ciudad, especialmente hasta el cruce con la entrada de la N-232 y sobre los pasos de cebra, lo que hace necesaria una renovación completa del asfalto".

Adicionalmente, hasta la avenida de Valvanera la calzada también presenta un aspecto mejorable, con incidencias menores pero que requieren de actuación y reparación antes de que su degradación se haga irreversible. "El esfuerzo en el reasfaltado y mantenimiento de los pavimentos asfálticos no debe reducirse", ha añadido.

Durante la pasada legislatura se realizó una inversión cercana a los 700.000 euros en el reasfaltado de diferentes calles de la ciudad. Solo en los polígonos industriales, se invirtió cerca de la mitad de esa cantidad en asfaltados y mantenimiento del firme. Un esfuerzo sin precedentes que mejoró el estado de las vías públicas, la seguridad de los usuarios y el aspecto de la ciudad.

Por ello, en el pleno, el PSOE ha indicado que "instarán a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a que tomen las decisiones oportunas para ejecutar la reparación y el reasfaltado de la LR 134 y de la Avenida de Numancia, concretamente el tramo comprendido entre la rotonda de la autopista y la avenida de Valvanera".