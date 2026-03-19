El PSOE se suma a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y llama a la movilización

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista se ha unido a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que mañana, viernes 20 de marzo, ha convocado una manifestación y ha llamado a movilizarse "para decirle alto y claro al Gobierno de La Rioja que la sanidad pública no se vende, se defiende".

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha ofrecido una rueda de prensa "para hacer un llamamiento claro a la ciudadanía", ya que, ha visto, "hay motivos más que de sobra para salir a la calle" y animar a acudir mañana a las 19:00 horas a la Plaza de la Diversidad.

Así, ha señalado que "bajo la responsabilidad del Partido Popular se ha diseñado y ejecutado una estrategia basada en el debilitamiento de las prestaciones sanitarias públicas con el objeto indiscutible de privatizar la gestión de los recursos públicos".

Para el PSOE, "el Partido Popular ha convertido el deterioro de la sanidad pública en una estrategia para justificar, paso a paso, la externalización de servicios hacia empresas privadas, enriqueciendo a unos pocos a costa del derecho de todos".

En este sentido, ha señalado que "la realidad es que, sólo en el tiempo que llevamos de la actual legislatura, el Gobierno de Gonzalo Capellán ha adjudicado contratos de externalización sanitaria por un importe superior a los 38 millones de euros".

Una cantidad, ha añadido, "que con las últimas modificaciones presupuestarias, especialmente en el Hospital de Calahorra, está ya muy cerca de superar", según sus cálculos, "los cuarenta millones".

Por otro lado, ha indicado que hay centros de salud, como el Gonzalo de Berceo de Logroño, "que se caen a pedazos", pero para el Partido Popular "es más urgente proyectar inversiones que no serán efectivas, en el mejor de los casos, hasta dentro de diez años, antes que atender las necesidades verdaderamente urgentes de los ciudadanos.

Además, ha señalado que, en el último ejercicio, se aprobó por el Parlamento un presupuesto de inversiones de casi 47 millones de euros, "de los que sólo se ejecutó poco más del cincuenta por ciento, 23,8".