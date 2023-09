El PSOE traslada al PP cómo "desde las mayorías absolutas se puede pactar"

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha trasladado al Partido Popular cómo "desde las mayorías absolutas se puede pactar".

García ha ofrecido una rueda de prensa ante el inicio del curso político en la que ha considerado que una mayoría absoluta "no puede ser un cheque en blanco" y ha esperado poder sentarse a la mesa con el Partido Popular para poder negociar aspectos de los presupuestos.

"Yo he sido alcalde con mayoría absoluta muy rotunda y eso no me ha impedido llegar a acuerdos en materia de presupuestos, de ordenación urbana y en el plan de inversiones", ha relatado al tiempo que ha tendido la mano a los 'populares'.

El responsable socialista ha señalado cómo los ciudadanos le han pedido que los parlamentarios se pongan "en el pellejo de aquellos ciudadanos riojanos que no tienen otra cosa que lo público para poder vivir con dignidad".

Ha mostrado su "preocupación por la falta de diligencia con la que el Partido Popular está tratando" los fondos europeos. Así, ha dicho, "mientras siembra dudas continuas, se muestra incluso en algunos casos negligente, los datos dicen todo lo contrario".

De este modo, ha indicado que La Rioja ha ejecutado el 80,02 por ciento de los fondos estructurales, protagonizado por el anterior gobierno del Partido Socialista, según datos de la Fundación Finnova que ha utilizado datos de la propia Comisión Europea.

También ha visto que si La Rioja ha sido capaz de "alcanzar niveles de pleno empleo, prácticamente, en el último mes de agosto ha sido porque ha habido un gobierno que ha sido socio fiable para las empresas, para los inversores y que ha generado confianza".

Se ha mostrado "muy preocupado" por la postura del Gobierno de Gonzalo Capellán "de oponerse a la llegada ya de la alta velocidad" y ha anunciado que van a presentar iniciativas parlamentarias "para tratar de convencerles de que esta cuestión es primordial".

Ha avanzado que, desde el Grupo Socialista, se va a "insistir en el refuerzo del sistema público de salud" y van a ser "muy beligerantes" y estar "en contra de cualquier recorte en el sistema público educativo".

En cuanto a las iniciativas legislativas, ha avanzado que abordarán el desarrollo de la Ley de Cambio Climático, así como de familias monoparentales; y las necesidades de los niños con autismo, entre otros asuntos.