El PSOE urge a desarrollar el Pacto Regional por la Mujer Rural y dotarle de un estatuto

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Sara Orradre ha urgido hoy al Gobierno de La Rioja a desarrollar el Pacto Regional por la Mujer Rural, firmado hace un año "con una foto bonita" pero que no se ha materializado, ha dicho, ni en medidas ni en un Estatuto para la Mujer Rural.

Aprovechando la celebración, el pasado miércoles 15 de octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, Orradre ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido "reconocer el papel que desempeñan estas mujeres que desarrollan su labor profesional, ya sea en explotaciones agrícolas o ganaderas o en empresas o negocios vinculados directamente a los entornos rurales y a nuestros pueblos".

Hace exactamente un año, ha recordado, y precisamente coincidiendo con esta misma efeméride, se firmó en La Grajera el Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural de La Rioja, que se promovió desde el Gobierno de La Rioja y desde varios colectivos, entidades y organizaciones.

"Hay que reconocer", ha dicho, "que era un buen pacto, con una serie de medidas concretas a desarrollar muy interesantes que se recogían en varias líneas de trabajo". Sin embargo, ha lamentado que "nada de lo recogido en ese pacto se ha llevado a cabo".

Lo que se ha hecho, ha añadido, en forma de ayudas o acciones formativas "ya existía". Por tanto, ha visto que no existe "voluntad" por parte del Gobierno de La Rioja. Algo que ya se intuía, ha indicado, porque los presupuestos del año pasado no incluían ninguna partida y tuvo que añadirse como enmienda del PP al darse cuenta del "olvido".

Ha sumado que, en el mes de junio, el PSOE llevó una iniciativa al Parlamento de La Rioja para que se aprobara un Estatuto de la Mujer Rural, que ya está en marcha en otras comunidades y que está "funcionando". Sin embargo, el PP "votó en contra".

Este año, ha indicado, "el presupuesto sí que contempla, por lo menos de inicio, una partida de 50.000 euros para el desarrollo del pacto, para no meter la pata como hicieron el año pasado".

Un dinero que el PSOE, vía enmienda, pedirá aumentar, aunque, ha añadido, si por lo menos lo ejecutaran harían algo, cosa que no ha sucedido con la partida del 2025, ha afirmado.

Orradre ha destacado que esto "contrasta con el trabajo del Gobierno de España, que ha impulsado una batería de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres en el medio rural".

Ha citado la incorporación de la perspectiva de género en la Política Agraria Común, o fomentar la titularidad compartida en explotaciones agrarias, así como que "se han reforzado los fondos destinados a entidades de mujeres rurales y se ha creado el programa de mentoría 'Crecemos Juntas' para emprendedoras".