El PSOE ve "doloroso" y una "negligencia" que se dejen de ejecutar 3,8 millones de Servicios Sociales

Archivo - El socialista Iván Reinares - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Iván Reinares ha acusado hoy al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño de "negligencia" por haber dejado de ejecutar 3,8 millones de euros del presupuesto previsto para Servicios Sociales, algo que ha visto "doloroso".

Reinares ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que, según los datos de la liquidación de 2025 del Área de Servicios Sociales, de un presupuesto definitivo de 23,4 millones de euros sólo se han ejecutado 19,5.

Esto, ha dicho, "significa que, para los vecinos y las vecinas de Logroño, más de 3,8 millones de euros se han quedado en un cajón" y que "un dieciséis por ciento no ha llegado a las calles".

"Y ese dinero no es ningún ahorro, es atención que no se ha prestado a quien más lo necesitaba", ha espetado subrayando que "el presupuesto, sobre todo de la Unidad de Servicios Sociales, es la herramienta más importante que tenemos para crear un escudo de protección hacia la gente que más lo necesita".

El primer "gran agujero" de esta liquidación, ha relatado, "lo encontramos en una de las partidas más sensibles de todas, las ayudas de emergencia social", donde se han dejado sin invertir 768.000 euros.

Ha sumado que "en la partida destinada para evitar cortes de luz y gas se han dejado sin usar el 44 por ciento del presupuesto" y ha recordado que el PSOE, "ya en mayo" denunció "que el tiempo para tramitar una ayuda había pasado de los 35 a los 77 días".

"Llevamos un año diciendo que el sistema. Les dijimos que entre que una familia pide la ayuda y la recibe pasan meses. Y entendemos que eso no es solo ineficiencia, que es un abandono institucional", ha clamado.

Ha recordado cómo, desde el Grupo Socialista, se propuso crear una Ordenanza Integral de Ayudas de Emergencia, para acelerar su tramitación; pero, desde el Equipo de Gobierno se negaron.

"Y el resultado de esa soberbia es la liquidación que tenemos ahora con estos 768.000 euros que podían haber ido a pagar la manutención, la luz, el alquiler, el apoyo psicológico a las familias de Logroño y que hoy están guardados en un banco para que el alcalde presuma de superávit", ha clamado.

Como consecuencia de esto, ha indicado, Cocina Económica ha llegado al límite de su capacidad; y hay "constantes y amargas quejas de usuarios y familias sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio".

Como consecuencia de esto, ha relatado,