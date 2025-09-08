Publicada la adjudicación de los 106 puestos ambulantes en el Paseo de las Norias durante las fiestas de San Mateo 2025

Archivo - Participan hasta diecinueve asociaciones - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado la adjudicación de los 106 puestos ambulantes que se ubicarán en el Paseo de Las Norias durante las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2025.

En su edición de hoy, lunes 8 de septiembre, el BOR publica la adjudicación definitiva a las diecinueve asociaciones que colocarán los 106 puestos, autorizando la ocupación en la vía pública.

También, aceptar la renuncia a dos de los puestos adjudicados provisionalmente presentada por la Asociación Casablancamed con NIF G45912730, el 20 de agosto de 2025.

La Junta de Gobierno de Logroño aprobó el 16 de abril las bases reguladoras para la concesión de autorizaciones que permitan la ocupación de espacios en la vía pública para venta ambulante durante las próximas fiestas de San Bernabé y San Mateo.

El ámbito de aplicación se circunscribe exclusivamente a las asociaciones de vendedores ambulantes, debidamente acreditadas mediante certificado emitido por el presidente o secretario de estas, al que acompañará el del registro público correspondiente.