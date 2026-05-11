Publicada en el BOE la Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa de La Rioja

La ley se aprobó en el pleno del Parlamento del 23 de abril - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de España (BOE) ha publicado la Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa de La Rioja con la que esta comunidad, en palabras de su presidente, Gonzalo Capellán, busca mejorar su "competitividad" frente a las comunidades autónomas del entorno.

La normativa, elaborada por el Gobierno riojano, se aprobó en el pleno del Parlamento de La Rioja del pasado 23 de abril con los votos a favor de PP, PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU.

En aquella sesión, Capellán señaló cómo "un buen gobierno se caracteriza, entre otras cosas, por facilitar el desarrollo de actividades, incluyendo como prioritaria la que desarrolla el tejido productivo".

"Hay gobiernos que impiden el libre desarrollo, porque no creen en la libertad de las personas; hay otros que no hacen nada; y existe un tercer tipo de gobierno que es el que remueve los obstáculos", ha dicho.

A su juicio, la "lentitud" es una "dificultad" que "deja por el camino muchos esfuerzos e inversión, además de ilusiones y proyectos".

Por eso, para Capellán, esta ley supondrá "un marco propicio" para el desarrollo de la economía de La Rioja y mejorará su "competitividad" con la "aceleración de expedientes" uniéndose con la "competitividad fiscal, como es rebajar las cargas impositivas a ciudadanos y empresas".

Para el jefe del Ejecutivo riojano, cuando se pone un "marco favorable" se favorece el desarrollo y la simplificación administrativa, y la reducción de la carga burocrática son "un clamor social".

La ley, destacó, permite la aceleración de expedientes con plazos máximos y el uso de las declaraciones responsables, permitiendo que los documentos se puedan aportar "de manera inmediata".

Para La Rioja supone, en palabras de Capellán: "Meternos en la modernización y la línea de mercado abierto, que es lo que manda Europa", favoreciendo la "libertad" de ciudadanos y empresas, así como el "desarrollo libre" de iniciativas.

Para el presidente riojano, se trata de "aprovechar donde se puede ser mas competitivo" y que los empresarios "encuentren facilidades" para diferenciarse de las comunidades del entorno.

Durante el debate, el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero la rechazó considerando que es una "norma inspirada claramente por principios neoliberales de la derecha más conservadora"; además de un "dumping regulatorio" con "dudas de su constitucionalidad".

El portavoz de Vox Ángel Alda valoró la sustitución de resoluciones administrativas por declaraciones responsables, porque permite "acelerar trámites sin tener que esperar" a la decisión de la administración.

"El texto es mejorable, pero es un primer paso", afirmó por su parte el portavoz socialista Javier García, quien valoró la importancia de "derribar muros" con la administración y que ésta sirva "con eficacia".

La 'popular' Begoña Martínez Arregui vio que con el mercado abierto se "acaba con la discriminación", se favorece "la creación de empleo" y "es una apuesta responsable por una administración más ágil, una economía mas abierta y una regulación más inteligente".

PLAZO DE TRES MESES

Tal y como reza el texto de la ley, como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración autonómica, la ley establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de tres meses.

También como regla general, el plazo de emisión de informes y dictámenes sectoriales que corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja será de diez días.

Cuando sea necesaria la intervención administrativa sobre la actividad de particulares, la Administración autonómica deberá utilizar la declaración responsable o la comunicación, con la excepción de los supuestos en que sea exigible una autorización o licencia conforme a la normativa básica o de aplicación directa estatal o el derecho de la Unión Europea.

Para agilizar los procedimientos administrativos, especialmente los sometidos a régimen de autorización o de licencia, las personas interesadas podrán obtener un certificado emitido por una entidad colaboradora de certificación.

Podrán ser acreditadas como entidades colaboradoras de certificación los colegios profesionales; y aquellas otras personas jurídicas legalmente constituidas.

Según el principio de mercado abierto, todos los operadores económicos, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento en los términos establecidos en la Ley de garantía de la unidad de mercado, tendrán los mismos derechos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según el principio de libre actividad económica, desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso y ejercicio de la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisito alguno en dicho lugar.