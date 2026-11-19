Archivo - Entre los puestos se incluyen los CRA - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 19 de noviembre, la Orden por la que la Consejería de Educación y Empleo establece los criterios para la calificación de puestos docentes de especial dificultad.

Entre éstos, se encuentran el personal adscrito a Centros Rurales Agrupados (CRA), los pertenecientes al Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño, quienes atiendan unidades de educación especial en centros ordinarios o impartan la jornada lectiva completa en Grados Básicos específicos, entre otros.

La Orden, que será de aplicación a partir del curso académico 2027/2028, también incluye a los tutores y/o profesionales que impartan al menos el ochenta por ciento de su jornada lectiva en ciclos formativos de Grado Básico y a quienes pertenezcan a cualquiera de las Secciones de Institutos de Educación Secundaria (IES) situados a una distancia de al menos 30 kilómetros de Logroño.

Además, tendrán la consideración de puestos de especial dificultad aquellos que conlleven la itinerancia desde un IES hasta alguna de las Secciones adscritas al mismo, los que pertenezcan a un centro de menores o a unidades educativas de establecimientos penitenciarios, así como a docentes ubicados en aulas hospitalarias.

La calificación de los puestos de especial dificultad se realizará a los efectos de su consideración como mérito en los concursos de traslados de personal funcionario de los cuerpos docentes. Además, esta calificación podrá actualizarse cada curso escolar, previa negociación colectiva.

El Gobierno riojano ha destacado que la nueva orden, cuyo proyecto se aprobó en Mesa Sectorial con el apoyo de las organizaciones sindicales ANPE, STAR, CSIF, CCOO y UGT, se enmarca en la apuesta de la Consejería de Educación y Empleo por el fortalecimiento del ámbito rural, así como en el impulso de políticas orientadas a la atención a la diversidad y a la inclusión educativa.

Estas circunstancias, ha explicado, unidas a la dificultad de cobertura de estos puestos, y a las singulares características de determinados centros y entornos de nuestra Comunidad, determinan la especial dificultad de este tipo de puestos docentes.