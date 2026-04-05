¿Puede estar en La Rioja el Mejor Bocata de España 2026?

Bocata que compite al Mejor de España - DELAOSTIA

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de establecimientos en España compiten, desde el pasado 1 de abril y hasta el día 26 de este mes, en la III edición del Campeonato de España de Bocatas, entre ellos, el bocata 'ElDeSetas', de la Bocateria 'DeLaOstia', ubicada en Logroño.

Tal y como ha informado la organización, el campeonato busca coronar a el Mejor Bocata de España 2026 y, en esta edición, un establecimiento de La Rioja se suman a la carrera para alzase con el título nacional, así como por el título autonómico.

Durante estos 26 días de competición, los establecimientos participantes pondrán a prueba su creatividad, técnica y sabor para conquistar al público y al jurado del campeonato.

Los propios clientes volverán a convertirse en críticos gastronómicos y serán los encargados de puntuar las propuestas a través de la web. Evaluarán cada bocata valorando aspectos clave como la calidad del pan, el relleno (combinación de ingredientes), la presentación y, por supuesto, el sabor.

Los clientes que faciliten su valoración a través de la tarjetas de votación entrarán automáticamente en el sorteo de un Apple Watch. Para ello, deberán seguir los perfiles en redes sociales de El Mejor Bocata, en Facebook y @elmejorbocata en Instagram.

Además del jurado popular, un equipo de inspectores formado por periodistas gastronómicos, chefs, foodies e influencers recorrerán los establecimientos para evaluar las propuestas.

Sus puntuaciones, junto a las del público, determinarán que participantes se enfrentarán por el título como finalistas en la gran cata ciega que se celebrará el próximo 5 de mayo. Allí, un jurado profesional seleccionará al Mejor Bocata de España 2026 (fecha pendiente de confirmación).