Puente destaca la importancia de estas elecciones "para parar a la extrema derecha" y apostar por modelo solidario

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado la importancia de las próximas elecciones europeas porque nos jugamos "parar a la extrema derecha". Un reto "muy importante" porque "nos enfrentamos a una lucha entre dos modelos; el de la sociedad de la solidaridad, la del PSOE, o la del sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, sin más reglas que las de la selva".

Todo esto está en juego "porque nunca la extrema derecha había tenido una oportunidad como la que tiene hoy de influir en la política europea". Frente a ello -ha indicado- está el PSOE "que es un faro para muchos países porque tenemos un modelo socialdemócrata que funciona".

En su discurso, el ministro ha criticado que "la derecha y la extrema derecha busca sus referentes fuera, sin embargo, en la izquierda, cuando alguien busca un referente, busca a Pedro Sánchez porque el modelo socialdemócrata español ha demostrado ser muy útil para luchar para la igualdad real de los ciudadanos".

Puente ha realizado estas declaraciones en un acto público celebrado esta tarde en la plaza Joaquín Elizalde de Logroño. Ha estado acompañado por el candidato riojano al Parlamento Europeo, César Luena, que ocupa el puesto número 9 y la secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu.

"LA EXTREMA DERECHA ESTABA ARRINCONADA"

En su primer acto de campaña de las europeas, Puente ha destacado la importancia de estas elecciones porque hasta hace poco "la extrema derecha estaba arrinconada pero parece que nos hemos olvidado". En realidad -ha indicado- "es la misma extrema derecha que hoy juega al juego democrático porque no les queda más remedio pero, si llegan al poder, no lo harán. No podemos permitir que pase esto con Europa".

Ante ello -ha indicado- "nosotros, el PSOE, somos los únicos que podemos parar a la extrema derecha" porque en Europa, "Pedro Sánchez es el gran referente aunque a la derecha le duela".

"SER SOCIALISTA ES UN ORGULLO"

En su discurso, el ministro ha asegurado que, en los últimos tiempos, ha intentado contribuir "a no olvidar que ser socialista es un orgullo. Nunca podemos bajar la cabeza ni permitir que nos la bajen".

Europa -ha proseguido- "es el lugar donde se hace la gran política, ahí están en juego las grandes decisiones que afectan al día a día de las personas".

A modo de ejemplo, ha indicado, "la política municipal es la más próxima, pero al final todo se decide en Europa" y "no podemos dar pasos hacia atrás".

También se ha referido a la importancia de los Fondos de Cohesión "que permitieron que pasásemos de ser el tercer mundo en movilidad a ser el primero y ha sido gracias a la gran apuesta del PSOE por Europa".

"Ahora -por su parte- hay una transformación de energías con combustibles fósiles a energías limpias que serán posibles por los fondos europeos que nos ayudan a mejorar el modelo. O nos ayudarán a que España apueste por nuevas industrias, empresas y por no ser un país solo de turismo". Todo para ser un país más completo".

"TENEMOS QUE CUIDAR EUROPA"

Por todo ello -ha instado- "tenemos que cuidar Europa porque Europa nos cuida a nosotros. Tenemos una Europa de derechos mientras que el PP quiere la Europa de los estados".

Como ha querido dejar claro "ser de izquierdas" no es "ser radical en sentido peyorativo".

"Hay que ir a la raíz, a la esencia de lo que somos, y esto es lo que ha decidido el PSOE. Por eso subimos en las encuestas y captamos votos a la izquierda del partido porque ya están convenidos de que el PSOE es la herramienta más útil para frenar a la derecha".

"SOMOS LA IZQUIERDA PRÁCTICA"

Óscar Puente se ha referido también "al espectáculo francamente lamentable y preocupante" que se ha vivido hoy en el Congreso "cuando diputados de la extrema derecha se han levantado y han insultado a un diputado del PSOE, nosotros somos la izquierda que ellos temen, porque somos la izquierda práctica, la que cambia las cosas. Esto sucede aquí y en Europa, no podemos bajar la guardia".

Porque si esto sucede en Europa "hay que tener claro que están en juego los presupuestos de 2027-2031 en la UE y hay dos posibilidades que los Fondos Europeos queden como un episodio bonito de la UE o que se conviertan en un mecanismo útil para la UE y es muy importante".

"España ha dispuesto de 70 mil millones de euros de Fondos, no de créditos, para transformar su modelo productivo, mejorar las infraestructuras y mejorar la vida de la ciudadanía. No podemos permitir que pase a la historia".

También se ha referido a asuntos relacionados con el medioambiente porque "el cambio climático afecta al crecimiento".

"LA DERECHA MÁS RANCIA"

Como ha finalizado, el PP "pacta con la extrema derecha pero luego tienen complejo. Saben perfectamente que da vergüenza pactar con la extrema derecha española. Feijoo hoy lo ha pasado mal y creo que ha pasado vergüenza de que sus socios sean la derecha más rancia de toda la UE".

"Creo que una vez más demostramos que el PSOE cuando se hablan de grandes ocasiones, nunca falla pero el PP nunca está". Ante ello, indica, el pasado martes, "en el Consejo de Ministros estaba orgulloso y emocionado, con la hija de un palestino, y escuchar sus palabras fue emocionante, y haber estado demostrando que este partido cuando hace falta está al lado de los débiles y de los que lo necesitan. Ese es nuestro papel".

"El PP ha perdido una oportunidad de oro para desmarcarse de fotos históricas, como la de las Azores, cuando surgió el conflicto con Javier Milei, podrían haber estado con las instituciones podría haber sido coherente hasta con su propia historia pero por no dar la razón al PSOE desde luego han vuelto a quedar en el peor lugar posible de la historia", ha finalizado.