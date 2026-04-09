Quel acogerá el 11 de abril las XVII Jornadas Bretonianas dedicadas a la obra 'Ella es él'

Quel acogerá el próximo 11 de abril las XVII Jornadas Bretonianas dedicadas a la obra 'Ella es él' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Quel, celebrará el próximo sábado, 11 de abril, las XVII Jornadas Bretonianas, una iniciativa cultural consolidada que tiene como objetivo difundir la vida y la obra del dramaturgo riojano Manuel Bretón de los Herreros, natural de la localidad de Quel y una de las figuras más destacadas del teatro español del siglo XIX.

La actividad se desarrollará en la Casa de Cultura de Quel a partir de las 19 horas y en esta edición estará dedicada a la obra 'Ella es él', dentro de la programación cultural que el IER impulsa para la difusión del patrimonio literario riojano.

'Ella es él' es una de las comedias más representativas del teatro de Bretón de los Herreros, en la que el autor recurre al juego de identidades y equívocos -uno de los recursos característicos de la comedia del siglo XIX- para construir una trama ágil y satírica. A través de situaciones de enredo y disfraces, la obra ofrece una mirada crítica y humorística sobre las convenciones sociales de su tiempo, poniendo de manifiesto la habilidad del dramaturgo para combinar entretenimiento y observación social.

La jornada comenzará a las 19 horas con la inauguración de la exposición de trajes de la obra bretoniana, realizada por Ángela Jimeno Gutiérrez. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán las profesoras Rebeca Lázaro Niso, del Instituto de Estudios Riojanos; Ana Isabel Ballesteros Dorado, de la Universidad CEU-San Pablo; María Isabel Martínez López, de la Universidad de La Rioja; y Ángela Jimeno Gutiérrez, de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, quienes abordarán distintos aspectos relacionados con la obra y el contexto teatral de Bretón de los Herreros.

A las 20 horas se celebrará la representación teatral de la obra 'Pares y Nines', de José Luis Alonso de Santos, a cargo del grupo Teatro Pobre del IES La Laboral. Al finalizar la representación tendrá lugar la entrega de premios del XXX Concurso Literario Manuel Bretón de los Herreros, así como los Premios Lectores Biblioteca 2025.

UNA ACTIVIDAD CULTURAL CONSOLIDADA

Las Jornadas Bretonianas constituyen una de las actividades culturales más consolidadas dedicadas al estudio y difusión de la figura de Manuel Bretón de los Herreros. Su origen se remonta a la década de 1990, cuando comenzaron a organizarse jornadas de estudio y encuentros académicos sobre el autor queleño impulsados por el Instituto de Estudios Riojanos.

Con el paso del tiempo, estas jornadas evolucionaron desde un formato principalmente académico hacia un modelo más cultural y divulgativo, incorporando representaciones teatrales, exposiciones, conferencias y actividades literarias, y consolidándose como un evento científico y cultural periódico vinculado a Quel, localidad natal del escritor.

A lo largo de sus distintas ediciones, las Jornadas Bretonianas han contribuido a mantener viva la obra y el legado de Bretón de los Herreros, fomentando el estudio del teatro del siglo XIX, la creación literaria y la participación cultural en torno a una de las figuras más relevantes de la literatura riojana, en una actividad que forma parte de la programación estable del Instituto de Estudios Riojanos. Toda la agenda del IER se puede consultar en su página web: www.larioja.org/ier.