Concluye el juicio a los acusados de ser los 'Payasos Justicieros'

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio a los cuatro acusados de robar y quemar coches y autoproclamarse 'Payasos Justicieros' ha quedado visto para sentencia tras una última sesión en la que uno de los jóvenes ha pedido: "Quiero que se me de la oportunidad de ser un ciudadano normal".

Tras las conclusiones tanto de las acusaciones como de las defensas, la jueza ha dado a los acusados la oportunidad de hablar. D.L y T.G han rechazado ese derecho, pero los otros dos acusados sí han querido hablar.

El primero ha sido I.A, quien ha declarado: "Estoy arrepentido, no era mi intención".

Ha añadido: "A veces todo pasa factura, sólo quiero salir del bache y que se me de la oportunidad, ahora o dentro de unos años, de ser un ciudadano normal, comprar el pan y mi lavadora".

Por su parte, N.M, pareja en ese momento de I.A, ha querido "aclarar que cuando pasó todo lo de la Plaza de otoño", en referencia al incendio en el garaje de viviendas de ese lugar, "tenía 18 años" y se "dejaba influenciar por la gente".

"Que estoy muy arrepentida por lo que hice y aclarar que yo con" los otros acusados, D.L y T.G, quienes según la investigación policial habrían comenzado los hechos hasta que se les sumaron los otros acusados, "no trato ni coincido con ellos, ni sabía lo que hacían ellos con los coches, o los garajes, porque no me interesaba por la prensa ni nada".