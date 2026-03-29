Rachas de viento activan este domingo avisos en 10 CC.AA., con descenso de las temperaturas máximas en casi todo el país

Fuerte racha de viento. - EUROPA PRESS

MADRID/ LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento pondrán este domingo en aviso a diez comunidades autónomas en España, con alerta roja en Cataluña, mientras que las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte del país, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las comunidades con avisos meteorológicos de diferente nivel son Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Entre ellas, los mayores niveles de alerta se encuentran en Cataluña, de nivel rojo por viento en Barcelona y su Prepirineo y en Girona y su Pirineo, debido a rachas máximas de 140 km/h en viento de componente norte, a lo que se suman avisos naranjas por nevadas y viento en el litoral.

También hay avisos meteorológicos naranjas en Aragón (por viento y nevadas), Baleares y la Comunidad Valenciana (por viento y fenómenos costeros en ambos casos).

A nivel nacional, como fenómenos significativos la Aemet advierte de rachas muy fuertes de viento, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el este y nordeste peninsular y Baleares; acumulación significativa de nieve en el Cantábrico oriental y Pirineos y posibilidad de precipitaciones muy fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares.

Así, la agencia desarrolla que un sistema de bajas presiones mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares dejarán cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, en el tercio norte peninsular y en los entornos de montañas y aledaños del centro, con cielos poco nubosos o con intervalos en el resto del territorio nacional.

Además, se esperan lluvias en la zona cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Ibérica y en Pirineos, así como en Baleares y litoral de Barcelona, donde podrían ser fuertes e ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Previsiblemente, también se producirá un desplome de cota de nieve, que se situaría en torno a 500-800 metros en la mayor parte del territorio (incluso en 300-500 m en el nordeste), por lo que gran parte de las precipitaciones que se produzcan serán en forma de nieve, con acumulaciones mayores en las áreas cantábrica y pirenaica, el norte de la Ibérica y las sierras de Baleares.

En contraste, en Canarias habrá cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nubosos al sur, señala.

Asimismo, en la Península y Baleares soplará viento de componente norte, que podrá ser fuerte con rachas muy fuertes en las mencionadas islas y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular, así como en entornos de montaña del oeste. Incluso, estas podrán ser localmente huracanadas en Ampurdán, Pirineo, extremo oriental de la Ibérica y sierras y cabos del norte de Baleares, frente a un aliso con intervalos fuertes esperado en Canarias.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte del país, con descensos localmente notables en interiores del tercio oriental, mientras que aumentarán en los litorales del sur.

Las mínimas también subirán en el extremo nordeste peninsular y el bajo Guadalquivir, aunque bajarán en Baleares, Galicia y Béticas y podrían darse heladas en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en la meseta Norte. Las bajas temperaturas, sumadas al viento, dejarán una sensación térmica muy baja en el nordeste, concluye la Aemet.

En el desglose por provincias, las mayores temperaturas serán los 23ºC de Sevilla y Huelva y los 22ºC de Santa Cruz de Tenerife, mientras que las más bajas se registrarán en Teruel (-1ºC), Ávila (0ºC) y Burgos, Cuenca, Pamplona, Soria, Vitoria y Zamora (todas con 1ºC).