Rafael Álvarez, El Brujo, llega al Teatro Bretón con 'Iconos', un monólogo de humor sobre el destino

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de septiembre del Teatro Bretón arranca este viernes 12, a las 20,00 horas, con la presencia de Rafael Álvarez, El Brujo. El reconocido actor y dramaturgo presentará 'Iconos o la exploración del destino', un espectáculo en forma de monólogo de humor que propone una reflexión sobre el destino en la tragedia griega.

Sobre el escenario desfilarán algunas de las grandes figuras de la mitología clásica, Medea, Edipo, Antígona y Hécuba, cuyas historias sirven de hilo conductor para indagar en la fuerza determinante del destino.

El Brujo propone, además, una comparación entre este concepto trágico y la visión de la mitología hindú, donde el karma incorpora al dinamismo del destino la noción de libertad.

La función entrelaza estas reflexiones con anécdotas y experiencias autobiográficas del propio intérprete, que las convierte en parodias llenas de humor. Todo ello acompañado de un tono didáctico que conecta con el estilo habitual de sus aclamadas participaciones en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

El público logroñés podrá disfrutar de 'Iconos' tanto el viernes 12 como el sábado 13 de septiembre en el Teatro Bretón.

'MUJERES', TEATRO A LA CARTA

Fuera de la programación oficial del Teatro Bretón se podrá disfrutar, el domingo 14 de septiembre, a las 19,30 horas, de 'Mujeres', una propuesta de Garnacha Teatro en la que ni los espectadores ni los intérpretes van a conocer el contenido del espectáculo hasta unos instantes antes de que comience.

Concebido como un menú dramático, el espectáculo en su conjunto consta de doce monólogos protagonizados por tres actrices que encarnan a mujeres relevantes de la historia, unas veces en momentos reales de su vida y otras en situaciones imaginadas por el autor con un postre en el que representarán una pieza breve encarnando a tres esposas de Enrique VIII.

Un personaje de negro da entrada a cada monólogo e interviene en casi todos como un comodín mudo adaptado a cada situación dramática. El público elige y decide entre las doce mujeres los personajes femeninos que quieren ver.