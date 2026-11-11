Raquel Pérez Cuevas recoge el premio Personalidad del Vino Español en los IWC Industry Awards 2026 - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y de la Barcelona Wine Week, Raquel Pérez Cuevas, ha recogido esta pasada noche el reconocimiento a la Personalidad del Vino Español, concedido en los International Wine Challenge (IWC) Industry Awards 2026, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo y la proyección del sector vitivinícola.

"Recibo este reconocimiento con ilusión y lo hago extensivo a los demás premiados y a la gran familia de la DOCa Rioja pues, quien más quien menos, tiene una trayectoria dedicada al vino como yo que, desde niña he aprendido que este sector y esta Denominación se construyen con trabajo, largas miras y compromiso", declara Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

"Creo que este reconocimiento llega en un momento especialmente importante para el sector, en el que el mundo del vino afronta cambios profundos, pero también conozco sus enormes fortalezas y oportunidades. Tenemos territorios extraordinarios, profesionales con un conocimiento y una capacidad de innovación enormes y una cultura del vino que merece seguir ganando espacio en nuestra sociedad. Estoy convencida de que el futuro pasa por trabajar juntos, haciendo hincapié en la calidad, la diversidad y la identidad de nuestros vinos", sostiene Pérez Cuevas.

El reconocimiento pone en valor una trayectoria estrechamente vinculada al mundo del vino y a Rioja: Pérez Cuevas fue la primera mujer en presidir el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, responsabilidad que ejerce desde el año pasado, y preside también el Comité Organizador de Barcelona Wine Week 2027. Su actividad profesional está ligada, asimismo, al proyecto familiar Ontañón Familia.

OTROS RECONOCIMIENTOS CON NOMBRE DE RIOJA

La ceremonia ha contado con la presencia de más de 200 representantes del sector vitivinícola, entre bodegueros, enólogos, sumilleres, distribuidores, periodistas y profesionales de distintos ámbitos de la industria.

En esta undécima edición celebrada anoche en Madrid, los IWC Industry Awards han entregado una veintena de galardones que reconocen el trabajo de profesionales, empresas e iniciativas en ámbitos como la elaboración, la distribución, la comunicación, la comercialización, la formación, la sumillería y el enoturismo.

Uno de los reconocimientos de la noche fue concedido a Bodegas LAN, que se alzó con el Premio a Mejor Packaging, entre otros finalistas de la DOCa Rioja, como Bodegas Ramón Bilbao, que optaba al premio de Mejor Campaña Internacional, la Fundación MAGA (Muriel Wines), como Mejor Iniciativa de Responsabilidad Social y Medioambiental y el Barrio de la Estación (Haro), como mejor experiencia enoturística