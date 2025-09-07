El Rasillo de Cameros cuenta desde hoy con una nueva pista de pádel cubierta gracias al impulso del Gobierno de La Rioja y al ayuntamiento de la localidad - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde hoy, 7 de septiembre, los vecinos de El Rasillo de Cameros podrán practicar una nueva modalidad deportiva con la apertura de una pista de pádel cubierta. La colaboración entre el Gobierno de La Rioja, aportando 40.000 euros al proyecto de construcción, y el impulso y esfuerzo del ayuntamiento de la localidad camerana, quien se ha hecho cargo del resto del presupuesto hasta alcanzar los 89.615,31 euros de su coste total, han permitido la construcción de esta instalación.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el alcalde de El Rasillo de Cameros, Rubén Martínez, han inaugurado esta pista de pádel que va a permitir la práctica de un nuevo deporte y promover su uso entre los clubes, asociaciones y escuelas deportivas de la zona.

Además, la cubrición de esta pista homologada, ubicada en la calle Cerraco y con un total de 200 metros, permitirá extender su uso por parte de vecinos y turistas a lo largo de todo el año. Este espacio deportivo se suma a las diferentes instalaciones promocionadas por el Gobierno de La Rioja a través del importante Plan de Infraestructuras Deportivas que, con una dotación económica que supera los 13 millones de euros, está mejorando y modernizando numerosos espacios como polideportivos, campos de fútbol, frontones o pistas de multideporte.

Todo ello con el objetivo fundamental de, con la colaboración de los ayuntamientos riojanos, fomentar la vida saludable y la práctica deportiva en toda la región. En este sentido, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicada esta semana dos nuevos convenios vinculados al Plan de Infraestructuras Deportivas de La Rioja.

En concreto, el Ejecutivo regional ha avanzado con el Ayuntamiento de Rincón de Soto el documento que permitirá la financiación con 100.000 euros de los gastos del proyecto de mejora del campo de hierba artificial de la localidad, cuyo coste global supera los 198.000 euros. El segundo convenio se refiere al apoyo financiero por parte del Gobierno de La Rioja con 120.000 euros al Ayuntamiento de Cenicero para afrontar los 151.435,96 euros necesarios para realizar las obras de construcción de gradas cubiertas en el campo de fútbol municipal.