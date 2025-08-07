El Rasillo de Cameros revoluciona sus fiestas con pregón de Inteligencia Artificial

El Rasillo de Cameros realiza su pregón de fiestas con Inteligencia Artificial - EL RASILLO DE CAMEROS

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rasillo de Cameros ha realizado su pregón de fiestas con Inteligencia Artificial. El pueblo camerano fue testigo del primer pregón dado con una herramienta especializada en clonado de voz.

Durante el acto de apertura de las fiestas, no hubo pregonero sino que fue la propia IA quien participó activamente en la elaboración y ejecución del discurso, generando en tiempo real parte del contenido y aportando un toque tecnológico sin precedentes al tradicional arranque festivo. El resultado fue un pregón "ágil, emotivo y sorprendente, que combinó referencias locales con reflexiones, chascarrillos y una mirada hacia el futuro".

La respuesta del público "no pudo ser más positiva", han afirmado desde el Ayuntamiento. Entre aplausos y sonrisas, los vecinos "vivieron un momento histórico que demuestra que la tradición puede renovarse sin perder su esencia".

"Queríamos romper moldes sin romper costumbres. La IA no vino a sustituir, sino a sumar. Y el resultado ha sido tan impactante como emocionante", han concluido desde el Ayuntamiento.