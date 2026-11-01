Realidad aumentada, juegos de mesa, teatro, cine y talleres en 'La Gota de Leche' este mes de noviembre

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LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche propone para el mes de noviembre un programa lleno de cursos, música, cine, teatro y literatura. Un amplio abanico de actividades lúdicas y formativas para los jóvenes de nuestra ciudad.

La Gota de Leche presenta su programación para el mes de noviembre, y lo hace con gran variedad de actividades, cursos y planes sociales, lúdicos y educativos.

En materia de formación, este espacio municipal acogerá un curso de 'Realidad Aumentada' los días 16, 17 y 18 de noviembre, de 19,00 a 20,30 horas con una cuota de inscripción de 8 euros. Se llevará a cabo también un curso de 'Introducción la Home Estudio' con un coste de 6 euros los días 32, 24 y 25 de noviembre.

También se impartirá un taller de 'Juegos de mesa modernos' el próximo 21 de noviembre, impartido por Sheila Santibáñez, además de un curso de 'Canva' los días 26 y 27 de noviembre, con un precio de 4 euros y plazas limitadas.

En cuanto a la propuesta cinematográfica, este mes La Gota de Leche ofrece el día 4 de noviembre a las 20,00 horas la proyección de 'La Báscula', del director Luis Arrojo. Los días 6 y 7 de noviembre es el turno de 'LOCO, Logroño Cortometrajes 1.0', un ciclo de proyección y coloquio de distintos cortometrajes logroñeses el día 6 a las 19,30 horas, y el día 7 proyección y coloquio de obras de otras ciudades como Bilbao y Santander.

MÚSICA, TEATRO Y LITERATURA

En cuanto a la música, el ganador de una Beca Inicia 2025, Álvaro Ayuso, presenta el 20 de noviembre a las 19,30 horas el concierto 'El silencio de Valvanera', la historia de La Rioja tal y como suena en nuestra imaginación. El jueves 26, a las 20,00 horas, es el turno de Zikuta, un grupo de punk afincado en Logroño y formado por cuatro jóvenes de distintos puntos de La Rioja.

El 27 de noviembre, el Patio acoge el 'Mapa de Creadoras de la historia de la Música', de la doctora en Humanidades, Arte y Educación, Sakira Venturam. La divulgadora abordará la reivindicación y rescate del legado de las mujeres en la historia de la música.

La Gota de Leche, junto con el Teatro Bretón en el marco del 47 Festival de Teatro, ha programado el 21 de noviembre 'Desiderata. Mama Crea', una instalación teatralizada e inmersiva recomendada para todos los públicos y de acceso libre hasta completar aforo de 18,00 a 21,00 horas.

Y en cuanto a la literatura, el 5 de noviembre a las 19,00 horas se presenta la publicación intergeneracional 'Corta y piensa. Estética de la incultura' y el 28 de noviembre, la presentación del libro 'Me falta lo que más quiero y me sobra lo que menos echo en falta', un proyecto de prosa poética de la escritora Laura González de Castro.

ARTEFACTO 2026

Del 18 al 20 de noviembre, el arte joven se da cita en el Festival de Cultura Joven. Artefacto es un saco inmenso en el que cabe todo el arte y toda la espontaneidad de la juventud creadora de Logroño. Durante unos días, todas las disciplinas artísticas protagonizadas por personas jóvenes tienen un espacio en la Gota de Leche.

Las actividades más participativas, dinámicas e integradoras se repiten cada mes, como 'Encuentros ilustrados' que tendrá lugar los días 13 y 27 de noviembre, o el café filosófico, que se celebrará el sábado 28 de noviembre de 12,00 a 13,30 horas.

En cuanto a las exposiciones, del 4 al 30 de noviembre se podrá visitar en el Patio la muestra fotográfica 'Me falta lo que más quiero y me sobra lo que menos echo en falta', de Laura González de Castro, que acompaña la prosa de la joven. En el pasillo de la primera planta, 'Un pasillo para mirar despacio' de los alumnos de Imagen y Sonido del IES Batalla del Clavijo, enmarcado en el proyecto 'Corta y piensa'.

Como es habitual, La Gota de Leche cuenta con servicios estables como las asesorías o la cesión de los distintos espacios entre otros.

BECAS INICIA Y OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD

Este mes de noviembre La Gota de Leche es también noticia por acoger el Observatorio de la Juventud de Logroño, unas jornadas dirigidas a profesionales de la educación formal y no formal, además de a jóvenes adolescentes. En estos días se ofrecerán charlas y debates sobre IA y desinformación o sobre los patrones estéticos.

También se han convocado las Becas Inicia, con 10 partidas de 1500 euros para fomentar los proyectos culturales en distintas modalidades de los jóvenes de la ciudad.

Toda la información e inscripciones en lagota.es y en lojoven.es