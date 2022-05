Rechazada una moción para un plan del Casco Antiguo de Logroño, con crítica del Gobierno local porque "llega tarde"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves, en el pleno ordinario del mes de mayo que se está celebrando esta mañana, una moción presentada por el Grupo Popular para la elaboración de un plan para el Casco Antiguo de la ciudad, una propuesta que ha contado con la crítica del Ejecutivo local, por considerar que "llega tarde" y "no es necesaria, porque ya se está actuando".

De este modo, la moción ha decaído con los votos en contra de los partidos del equipo de Gobierno local -PSOE, UP y PR+-, mientras que ha contado con el 'sí' de la oposición -PP y Ciudadanos-, junto con los dos concejales no adscritos.

Como ha argumentado en la defensa de la moción el portavoz 'popular' Conrado Escobar, "nuestro Casco Antiguo recoge todas las principales señas de identidad de la ciudad", en lo que ha incluido igualmente tanto el comercio como la vivienda, "que es el factor fundamental, con 5.800 logroñeses que residen en la zona, y en franco descenso".

"Lo que tenemos que conseguir es que, entre todos estos factores, sea un espacio equilibrado, que vaya mejorando el corazón de la ciudad. No digo que no estén ustedes haciendo esfuerzos, el Casco Antiguo se va formando con el trabajo de varias Corporaciones. Este acuerdo persigue el acuerdo entre todos respecto a una parte de la ciudad que es la que nos identifica, y que, si se desvance, la personalidad de Logroño desaparece", ha dicho.

Por eso, Escobar ha defendido su reclamación de un acuerdo político "que trascienda, para que sean políticas que vayan más allá de las diferentes Legislaturas, es necesario un acuerdo en torno al Casco Antiguo", con aspectos "necesarios" como la rehabilitación, la construcción de vivienda, mejorar la Plaza del Mercado y una intervención "ambiciosa" en la Glorieta "como aspectos fundamentales".

"Lo importante -ha apuntado el portavoz del PP- no es quién ha hecho más o menos, sino mirar al futuro, ofrecer a los logroñeses una voluntad compartida para que el Casco Antigio esté siempre en la agenda institucional del Ayuntamiento, esté quién esté al mando. Lo que queremos es mejorar nuestro Casco Antiguo, hacer un espacio más lleno de vida, y con el acuerdo de todos".

En el turno en contra de la moción, el regionalista Rubén Antoñanzas ha señalado que "lo que traen hoy -al PP- es casi una declaración institucional, pero hubiera agradecido más que hubieran actuado cuando han estado en el Gobierno". "Es un plan con un lazo muy bonito, pero sin soluciones concretas. El Casco Antiguo solo se ha movido con Gobiernos del PSOE y PR+. Y ahora se van a hacer cosas gracias al trabajo de este equipo de Gobierno y de los Fondos UE", ha afirmado.

Desde Unidas Podemos, su portavoz José Manuel Zúñiga ha lamentado que "su propuesta solo busca confundir a la ciudadanía sobre lo que está haciendo este Gobierno y ocultar lo que ustedes de verdad quieren hacer con la ciudad, es pura propaganda". Y si bien ha coincidido en "la necesidad de rehabilitación y de actuar en vivienda", ha criticado al PP que "hoy han tenido opción de hablar sobre vivienda, con otra moción anterior de UP y no han querido ni debatirla y han votado en contra".

Por parte del PSOE, el concejal de Patrimonio, Adrián Calonge, ha dicho que "es una moción bien bonita, muy bien redactada, y creo en el fondo de la moción, en su preocupación, pero llega tarde, ya propusieron este acuerdo al principio de la Legislatura, y todo lo que ahora proponen ya se está haciendo hace años".

Así, ha citado que se ha renovado el contenido del Revellín; locales rehabilitados en el entorno del Parlamento y en Cofradía del Pez; actuaciones en Laurel, San Juan o Rodríguez Paterna; murales pintados en varias zonas; la actividad de La Gota; el Mercado de San Blas, con fondos UE; los fondos EDUSI de La Villanueva que se van a ejecutar este mismo año; Bosonit; los Puentes de Hierro y de Piedra; Enópolis; o la construcción de nuevos hoteles, incluso de 5 estrellas.

"El Centro Histórico se mueve, en definitiva", ha asegurado el concejal de Patrimonio, algo en lo que ha coincidido por su parte la concejala de Cultura, Carmen Urquía, quien ha reseñado algunas otras actuaciones llevadas a cabo en la zona, por lo que ha dicho que "no veo necesaria la moción, porque ya se está actuando".

En el turno de portavoces, el 'naranja' Ignacio Tricio ha echado en cara al Gobierno municipal que "no digan que les interesa el Casco Antiguo, se les han presentado muchas mociones para mejorar la zona, pero todas se han rechazado, solo se dedican a poner parches y a lo que más les gusta, que es salir en la foto". "No se puede dejar morir el Casco Antiguo y eso no se logra con una empresa que se instale", ha lamentado.

Para cerrar el debate ha intervenido el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha apuntado que "cuando leí la moción, que pensé que está bien intencionada, creo en su preocupación por el Casco Histórico", si bien luego ha afeado a Escobar algunas otras actuaciones y declaraciones al respecto, que ha calificado como "funambulismo político".

"Tenemos modos de entender las cosas diferentes. Se trata de quién hace y quién dice que va a hacer y luego no hace nada, me habla de cosas de los años 1990 o 2000, pero qué ha hecho después el PP, qué hicieron ustedes los ocho años que gobernaron entre 2011 y 2019, qué hicieron con el CCR o con la Glorieta, por ejemplo", ha reseñado.

Así, el primer edil ha apuntado que "este Gobierno, en tres años, y en plena pandemia, ha llevado a cabo un total de 25 actuaciones". "La ciudad avanza cuando hay un Gobierno socialista, apoyado ahora por UP y por PR+. Proponen ustedes ahora hacer un plan de un replan. Les digo que todos, cuando estamos, ponemos nuestra mejor intención en mejorar el Casco Histórico. Pero yo prefiero los hechos a las falsas promesas", ha finalizado.

Por otro lado, para acabar con el capítulo de las mociones en el pleno, se ha rechazado, con los votos en contra de los partidos del equipo de Gobierno y de los dos concejales no adscritos, una moción presentada por Ciudadanos, para la elaboración de un censo de inmuebles en la ciudad que tengan amianto.