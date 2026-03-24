Recibida la Memoria de Actividades de 2025 del IER marcada por la alta ejecución en inversiones

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LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la Memoria de Actividades del Instituto de Estudios Riojanos (IER) 2025 marcada por la alta ejecución en inversiones y la consolidación de su actividad científica y cultural. Ésta ha sido aprobada por unanimidad por su Consejo de Administración el pasado 13 de marzo.

El IER desarrolló en 2025 una amplia programación en toda la región y reforzó su papel como referente en la investigación y difusión del patrimonio riojano.

La Memoria recoge de forma detallada tanto la actividad desarrollada por el Instituto a lo largo de 2025 como los principales datos de gestión económica, investigadora, editorial y patrimonial del organismo.

En el apartado presupuestario, el IER contó en 2025 con un presupuesto autónomo consignado de 1.473.784 euros, además de otras posibles fuentes de financiación vinculadas a convenios, subvenciones, venta de publicaciones y matrículas, así como otros ingresos admitidos en derecho. Entre estos, figura el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Logroño para el desarrollo de estudios logroñeses.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el grado global de ejecución alcanzó el 71% en los capítulos 2 (Publicaciones y Congresos), 4 (Ayudas y Premios) y 6 (Planes), con especial incidencia en las inversiones y planes, donde se situó en niveles comprendidos entre el 95% y el 97%. La Memoria destaca que estos datos mejoran respecto a ejercicios anteriores y subraya que los ajustes realizados en el presupuesto de 2026 permitirán seguir avanzando en esta línea.

INTENSA PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL

Durante 2025, el Instituto de Estudios Riojanos desarrolló una intensa programación científica y cultural que incluyó cursos, congresos, jornadas, exposiciones, conferencias y encuentros especializados en distintas localidades riojanas. Entre las actividades celebradas figuran la XXVI edición de las Jornadas de Estudios Calagurritanos, la XXXV Semana de Estudios Medievales de Nájera.

También el Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', las Jornadas de Patrimonio Regional, el II Foro de Arqueología y el Coloquio Internacional de Caricatura Política, así como los cursos de verano de Calahorra. A ello se suman diversas exposiciones, ciclos divulgativos, presentaciones de libros, visitas escolares y otras actividades vinculadas a la difusión del patrimonio, la historia y la cultura de La Rioja.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE TEMÁTICA RIOJANA

En el ámbito de la investigación, el Instituto concedió en 2025 los Premios de Investigación IER, dotados con 10.000 euros cada uno, y otorgó un total de 48 ayudas para estudios científicos de temática riojana por un importe global de 98.799 euros. Estas ayudas se distribuyeron entre proyectos de ciencias naturales, ciencias sociales, filología, historia y cultura popular, y patrimonio regional.

Asimismo, el Instituto impulsó una amplia convocatoria de planes de investigación en materias vinculadas al patrimonio, la historia, la cultura, el territorio, el medio natural y la realidad social riojana, además de mantener convenios de colaboración con la Fundación Rioja Salud y el Ayuntamiento de Igea.

La actividad editorial del IER tuvo también un papel destacado en 2025, con la publicación de 15 monografías, entre ellas títulos dedicados a Manuel Bretón de los Herreros, la historia medieval, la viticultura o el patrimonio riojano. Además, el Instituto publicó su primer cómic, 'Sagasta'.

A esta producción se suma la edición de sus publicaciones periódicas, entre ellas las revistas Berceo, Belezos, Zubía y Codal.

NUEVOS FONDOS Y DOCUMENTOS

La Memoria da cuenta igualmente del trabajo desarrollado por el Archivo del Instituto, que en 2025 incorporó nuevos fondos y documentos de notable interés histórico y patrimonial, desde manuscritos e impresos datados entre los siglos XVI y XX hasta legados documentales y fotográficos.

Entre estos destacan el fondo de la Fundación Etchegoyen y un importante fondo fotográfico compuesto por placas estereoscópicas de Celestino Martínez López-Castro.

Con esta Memoria, el Consejo de Gobierno toma conocimiento de un ejercicio marcado por la consolidación de la actividad del Instituto de Estudios Riojanos en sus ámbitos investigador, editorial, patrimonial y divulgativo, así como por la mejora de sus indicadores de gestión y ejecución presupuestaria.