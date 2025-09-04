Los recibos de las tasas de agua y basuras correspondientes al primer semestre domiciliados se pasarán al cobro mañana

Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 12:28
    LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño pasará mañana al cobro el pago de los recibos de las tasas de agua y basuras correspondiente al primer semestre de 2025 a las personas contribuyentes que los tengan domiciliados en cuentas bancarias.

    Los recibos de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos y por suministro de agua correspondientes al primer semestre de 2025 se pasan, como novedad en este año, de manera independiente.

    La información respecto a los consumos en el caso de los recibos por suministro de aguas estará a disposición de las personas contribuyentes con recibos domiciliados a través de la página web de la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.logrono.es).

    El resto de contribuyentes ya han recibido esta información en los documentos de pago remitidos en su día.

