Los recibos de las tasas de agua y basuras correspondientes al primer semestre domiciliados se pasarán al cobro mañana

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pasará mañana al cobro el pago de los recibos de las tasas de agua y basuras correspondiente al primer semestre de 2025 a las personas contribuyentes que los tengan domiciliados en cuentas bancarias.

Los recibos de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos y por suministro de agua correspondientes al primer semestre de 2025 se pasan, como novedad en este año, de manera independiente.

La información respecto a los consumos en el caso de los recibos por suministro de aguas estará a disposición de las personas contribuyentes con recibos domiciliados a través de la página web de la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.logrono.es).

El resto de contribuyentes ya han recibido esta información en los documentos de pago remitidos en su día.