Récord de participación en la XI Carrera de la Mujer por la Investigación con más de 11.500 corredoras

Corte de cinta por parte de las autoridades en la XI Carrera de la Mujer por la Investigación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la Carrera de la Mujer por la Investigación han batido su récord de participación con más de 11.500 mujeres en el evento, según ha señalado la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Elena Eguizábal.

Desde primera hora de la mañana, la denominada 'marea rosa' ha llenado las calles del centro de Logroño, en día festivo con mucha animación, en una jornada que tiene como objetivo el apoyo a la investigación contra el cáncer. Las participantes han ido acercándose a la línea de salida de la prueba, que como en ediciones anteriores se ha situado en Vara de Rey junto al edificio que fue el Banco de España.

Allí, la propia Eguizábal, junta al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, segundos antes de las 11,00 horas, han cortado la cinta, con la que se ha dado inicio a la carrera.

La gran marea rosa ha recorrido las principales calles de la ciudad de Logroño (Vara de Rey, Gran Vía, Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General Urrutia, Javier Martínez Laorden, Plaza Diversidad, Portales, Muro de Cervantes) hasta llegar al arco de meta situado en Avenida de La Paz. En la Plaza del Ayuntamiento, todas las participantes y sus acompañantes han disfrutado de una clase de zumba, impartida por VIVAGYM, y los más pequeños, de hinchables, puestos de palomitas y photomatón 360º.

También había varias carpas informativas, entre las que destacan Toyota Japoauto, Clínica Viamed Alxen, y Végola, en las que se han sorteado diferentes regalos. Tras la clase de zumba, se han entregado los premios en la categoría absoluta. Además, han recibido un premio especial el colegio Escolapias Sotillo, como el centro escolar que más inscripciones ha realizado y Fundación Santa Justa, con 270 y 140 inscripciones respectivamente. Así mismo, la Junta Provincial de Nájera, ha sido premiada por ser la localidad riojana que más inscripciones ha realizado, con un total de 615 participantes.

Desde la Asociación reconocen enormemente el esfuerzo de los patrocinadores (Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, LogroñoDeporte, Fundación Rioja Deporte, La Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank, UNIR- Universidad Internacional de La Rioja, Clínica de Medicina Estética Dra. Humildad Ruiz, Clínica Viamed Alxen, Naturhouse y Deportes Ferrer), el de los más de 40 colaboradores, así como de voluntarios, profesionales y resto de entidades que se han sumado a esta causa solidaria.

"PEQUEÑOS EN TAMAÑO PERO GRANDES EN SOLIDARIDAD"

La presidenta de la AECC La Rioja ha señalado a los medios de comunicación que este día "es un lujo y una maravilla" el poder "ver este ambiente que es posible por todos, pero sobre todo, por todas las participantes que año tras año corren la Carrera por la Investigación en La Rioja".

Eguizábal ha insistido en los agradecimientos a los "más de 50 patrocinadores y colaboradores que hace que la organización de este evento nos salga de una manera gratuita y luego hace que los doce euros de cada corredora vayan directamente a la investigación contra el cáncer".

La presidenta de la AECC ha asegurado, para concluir, que "somos pequeños en tamaño pero grandes en solidaridad y en investigación". Ha recordado que el dinero se destina a los ocho proyectos investigadores que La Rioja tiene de forma simultánea.

COMPROMETIDOS CON LA INVESTIGACIÓN

En el año 2025, en La Rioja se han desarrollado proyectos en los que la Asociación ha destinado más de 930.000 euros. Con los recursos obtenidos en la Carrera de la Mujer y otros eventos deportivos, ha apoyado 1 nueva ayuda a investigación.

En total, la Rioja tiene activos 8 proyectos de investigación de manera simultánea, 5 Ayudas Predoctorales, 1 Ayuda Post Doctoral, 1 Ayuda Idea Semilla y 1 Ayuda AECC Innova.

Judith Beni, gracias a una Ayuda Predoctoral, estudia el entorno del tumor y la microbiota, los cuales son claves para mejorar el tratamiento del cáncer de pulmón. Se desarrolla en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), bajo la dirección del doctor José Manuel García Pichel. Tendrá un coste de 83.106,60 euros, y una duración de hasta 4 años.

Miguel Torres, gracias a una Ayuda Predoctoral, estudia el desarrollo de sensores para la detección precoz de diferentes tipos de cáncer. Se desarrolla en la Universidad de La Rioja (UR), bajo la dirección del doctor Jesús Manuel Peregrina, director del proyecto. Tendrá un coste de 100.600euro y una duración total de 4 años.

Adrián Casas, gracias a una Ayuda Predoctoral, estudia nuevos fármacos antitumorales. Se desarrolla en el Centro de Investigación Biomédico de La Rioja (CIBIR), bajo la dirección del doctor Alfredo Martínez. Tendrá un coste de 88.000euro y una duración de 4 años.

La doctora Sonia Martínez, gracias a una Ayuda Post Doctoral, estudia como la Vitamina D, influye positivamente en la prevención del cáncer de colon. Desarrolla su proyecto en el Centro de Investigación biomédica de La Rioja, bajo la dirección del doctor Alfredo Martínez. Tendrá un coste de 160.000 euros y una duración de 4 años.

Ángela Metola, gracias a una Ayuda Predoctoral, estudia el impacto que tienen en la progresión del cáncer las alteraciones en el metabolismo del ARN. Este proyecto se desarrolla en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), bajo la supervisión del doctor Juan Cabello, director del proyecto. Tendrá un coste total de 100.600euro y una duración de 4 años.

Víctor Pozo, gracias a una Ayuda Predoctoral, trabaja en el diseño de cremas solares más efectivas y seguras, para la prevención del cáncer de piel. Este proyecto se desarrolla en la Universidad de La Rioja, bajo la supervisión del doctor Diego Sampedro, director del proyecto. Tendrá un coste total de 100.600euro y una duración de 4 años.

El proyecto liderado por el doctor Alfredo Martínez, adjudicatario de una Ayuda Ideas Semilla AECC, busca medicamentos para una nueva forma de inmunoterapia contra el cáncer. Se desarrolla en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), con una aportación de 20.000 euros y tendrá una duración de 2 años.

El equipo liderado por el doctor Francisco Corzana, ha sido adjudicatario de la primera Ayuda AECC INNOVA que se desarrolla en la Universidad de La Rioja, que tendrá una aportación total de 180.000 euros, y una duración de 2 años. El objetivo de este proyecto es ofrecer un importante avance en el diagnóstico temprano, no invasivo y fiable del cáncer de próstata, con el potencial de mejorar la supervivencia de los pacientes y aliviar la ansiedad asociada a los falsos positivos.