Recorrer 240 kms en 37 horas y una comida solidaria, iniciativas navideñas para recaudar fondos contra la enfermedad ELA

LOGROÑO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Recorrer 240 kilómetros en 37 horas es el próximo gran reto del atleta, Fernando Magaldi, que realizará entre los días 26 y 27 de diciembre para visibilizar la enfermedad ELA. Una iniciativa solidaria que se complementará con una comida gracias al equipo del chef, Ángel Palacios, impulsor y director de 'Cocinar a Ciegas', el mismo día 27 en el polideportivo Navarrete el Mudo de Logroño.

Estas son las dos citas solidarias que ha presentado este lunes la presidenta de VencELA Rioja, Francisca Terroba, acompañada por los propios protagonistas con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y apoyo a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Tras agradecer la implicación de ambos así como de los patrocinadores que harán posible los eventos, Terroba ha destacado la disposición tanto de Magaldi como de Palacios por hacerlas en estas fechas "tan complicadas".

"LOS ENFERMOS DE ELA NO TIENEN TIEMPO PARA IR MIRANDO FECHAS"

Como ha indicado Magaldi "los enfermos de ELA no tienen tiempo para ir mirando fechas". Por eso, insiste, "yo quería hacerlo y desde la Asociación han accedido". Como reconoce el reto deportivo "es una bestialidad" porque es "como recorrer la distancia de Logroño a Santander por la AP 7 en 37 horas".

Además explica que este año "ya llevo más de 8.500 kilómetros acumulados en las piernas y no estoy bien entrenado. He parado una temporada y aunque ahora estoy entrenando, cuesta arrancar y no estoy en el mejor momento. Puede ser el reto que más me va a costar desde que empecé a hacerlos. No estoy en buena forma, son dos noches enteras y un día y sé que será duro porque además hará frío pero lo voy a hacer por estos enfermos que se merecen todo".

¿CÓMO SERÁ EL RETO?

En concreto, el reto del atleta comenzará a las 00,00 horas del día 26 de diciembre desde la calle Trinidad de la capital riojana. Por el Camino de Santiago llegará hasta Santo Domingo, pasará por Badarán, Baños, Anguiano, Brieva, el puerto de Peña Hincada, Ortigosa, el puerto de Piqueras, Lumbreras, Sancho Leza, Laguna de Cameros y Soto, Ribrafrecha para llegar al polideportivo de Navarrete el Mudo, en la calle General Urrutia de Logroño el día 28 de diciembre a las 13,00 horas.

Como ha explicado, el reto lo hará solo aunque no descarta que "alguien me quiera acompañar". A ello se suman sus "ayudantes" que "me darán comida y ropa en esas horas para poder hacerlo".

ENSALADA Y PATATAS A LA RIOJANA

Precisamente, al llegar tendrá lugar la comida solidaria del chef Ángel Palacios junto a su equipo. Palacios reconoce que es una "fortuna" poder colaborar con esta Asociación. "Sabemos que son fechas difíciles pero en cuanto se lo propuse al equipo me dijeron que sí. Parte de nuestra filosofía es ayudar a la sociedad, a quien lo necesita y teníamos que estar".

Como expresa "esperamos que venga mucha gente ese día pero también hacemos un llamamiento a la voluntad". El precio del tiquet será de 10 euros y la comida constará de una ensalada y patatas a la riojana. Además habrá diferentes rifas (a 1 euro). Todo lo recaudado irá íntegramente a la Asociación riojana.

YA DISPONIBLES

Los tiquets para participar en la comida ya están disponibles en la sede de la Asociación (Amós Salvador, 1 bajo, de Logroño) aunque también se pueden realizar por Bizum y habrá una 'Mesa Cero' para que aquellos que no puedan acudir puedan hacer su donativo.

Con todo ello ha animado a todos los riojanos a participar en este evento. "Nadie se va a ir sin comer", ha expresado Magaldi "pero lo importante no es eso, lo importante es que la gente apoye a estos enfermos, dar calor humano y cariño".

"Va a ser una fiesta, queremos ver el espacio lleno. Unir a personas con calidad humana y mucha sensibilidad", ha detallado por su parte el chef.

Los fondos que se recauden de esta iniciativa permitirá costear los costes de la Asociación, entre otros, los tratamientos de los enfermos, los fisioterapeutas, neuropsicólogos, visitas a domicilio... "hace falta mucho dinero para poder paliar esta situación", ha finalizado la presidenta de VencELA.