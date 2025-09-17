La recreación original de 'Carmen' llega al cine 7 Infantes de Logroño por su 150 aniversario

LA RECREACIÓN ORIGINAL DE CARMEN LLEGA A LOGROÑO POR SU 150 ANIVERSARIO - VERSIÓN DIGITAL

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Para celebrar el 150 aniversario de 'Carmen', de Georges Bizet, la Opéra Royal de Versalles estrena en cines de Logroño una recreación auténtica de la producción original, con vestuario de época diseñado por Christian Lacroix y escenografía basada en documentos recuperados de la Biblioteca Nacional de Francia. Será este jueves, 18 de septiembre, en Cines 7 Infantes. En España se podrá disfrutar en más de 60 salas.

Hervé Niquet dirige la Orchestre de l'Opéra Royal con instrumentos de época, ofreciendo una experiencia lo más cercana posible a su estreno. Cuenta con la participación de Adèle Charvet (Carmen), y Julien Behr (Don José). Y de Romain Gilbert, como director de escena, y escenografía de Antoine Fontaine.

La Opéra Royal de Versalles considerada una de las salas de espectáculos más grandes de Europa durante su inauguración en 1770, a petición de Luis XV, sigue siendo admirada como uno de los grandes escenarios de lujo de París gracias a su suntuosa decoración, de diseño de principios de siglo.

El techo de la sala es una obra de arte exquisita, similar a la que se puede ver en la Capilla Sixtina de Roma. La producción, grabada este año, tiene una duración de 170 min, está cantada en francés con subtítulos en Castellano. Llega a los cines españoles gracias a la distribución de Versión Digital.

FESTIVAL OH!PERA SUMMER 25

Con esta proyección finaliza el festival OH!PERA SUMMER 25 que ha reunido este verano a 6 de las producciones operísticas más impactantes de los últimos años.

Filmadas en escenarios legendarios europeos como Salzburgo, Verona o Versalles, por primera vez, se han proyectado por tiempo limitado en 60 salas seleccionadas de toda España.

Entre los títulos han destacado montajes históricos, aniversarios señalados y estrellas de la lírica internacional en obras maestras de Mozart, Verdi, Puccini y Bizet.