Recta final en las fiestas de San Mateo: gigantes y cabezudos, Puro Relajo y gastronomía en la penúltima jornada

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LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Vendimia Riojana llegarán mañana jueves, 24 de septiembre, a la recta final en su penúltima jornada, en la que la comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá las calles de Logroño, actuará Puro Relajo y continuará la gastronomía.

Entre los ritmos de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, con la Asociación Logroño Gaita y Tambor, y el sabor del III Concurso de Paellas, de la Casa de la Comunidad Valenciana, la jornada del jueves pasará por la entrega del Pañuelo de Honor 2026 de la Asociación de Vendimiadores, los conciertos de Los40 o la Feria de Pelota.

La jornada comienza a las 9:00 horas con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho organizada por la Peña La Unión en Doce Ligero. A la misma hora, en la calle, también, Doce Ligero con la calle La Ribera, Dianas con la Asociación Logroño Gaita y Tambor; y a las 9:30 horas, vaquillas populares en la plaza de toros de la Ribera.

A partir de las 11:00 horas, comienza el pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos con la Asociación Logroño Gaita y Tambor. El recorrido será desde La Ribera, por Avenida Doce Ligero, pasando por la Plaza del Ayuntamiento para subir por avenida de La Paz hasta la calle Muro del Carmen, Muro de la Mata, bretón de los Herreros, Once de Junio hasta el Espacio Peñas 2.0.

Ahí habrá un descanso para continuar por Once de Junio, la calle Portales, Los Yerros, Avenida de Navarra, Obispo Bustamente, Paseo Dax, Tricio y Paseo de la Constitución.

Mientras tanto, en la Plaza del Mercado, desde las 11:00 horas, continúa la Semana Gastronómica, con las degustaciones de confit de pato con reducción de pasas y Rioja a cargo de la peña La Rioja, y brocheta de solomillo con queso camerano y pimientos del piquillo, ofrecida por la peña La Uva.

También a las 11:00 horas, el parque de la Cometa acoge Logrópolix, una actividad organizada por la peña La Simpatía que busca acercar a los más pequeños las instituciones y agentes que intervienen en el cuidado de una ciudad. El hogar navarro ofrece también una degustación de bocatita de chistorra y de queso.

A las 11:30 horas, las autoridades visitarán los chamizos de las peñas La Simpatía, Alegría y Aster, mientras el Espacio peñas 2.0 abre sus 'Matinales Mateas en familia'.

Entre las 11:30 y las 14:00 horas, Cáritas ofrece una degustación de pincho solidario junto con un bingo y a las 12:00 horas, en el parque Picos de Urbión, comienza la III edición del Concurso de Paellas organizado por la Casa de la Comunidad Valenciana.

A las 12:30 horas, el Espacio Peñas 2.0 acogerá el día de la Peña Logroño con 'encierros simulados', seguido de un vermut torero a las 13:00 horas con DJ Javi Vega.

Mientras, en la Casa de Andalucía, concurso de patatas a la riojana e hinchables para los más pequeños. A las 13:00 horas también, la peña Aster entrega el galardón 'Gran ciudadano logroñés'.

Por la tarde, a las 17:00 horas, la peña Logroño organiza un taller TICandBOT de robótica, IA y programación y a las 17:30 horas exhibición y talleres abiertos de Tai Chi, Qigong y Kung Fu.

A esa misma hora, pero en el Parque Gallarza, la Asociación de Vendimiadores ofrece el taller 'Crea tu traje regional reciclado' y ofrece regalos para quienes acudan vestidos de regional, a las 18:00, entregarán el Pañuelo de Honor 2026, que este año lo recibirán las Casas Regionales.

A las 18:00 horas también en el Parque de la Estrella, vuelve Gorgorito a vivir sus aventuras con la ayuda de los niños y niñas de la ciudad, mientras en el Espacio Peñas 2.0 habrá una degustación de preñaos.

En la Peña La Rioja se podrá disfrutar del concierto 'Ritxarson' a la vez que la Peña La Unión tiene su tradicional lanzamiento de alpargata.

Los Centros Jóvenes también se llenan de actividades con juegos de puntería en Lobete, el concurso fotográfico de San mateo en El Cubo y con actividades también en El Tacón.

Las Asociaciones de Vecinos de Logroño llenan los barrios de degustaciones a las 19:00 horas con panceta y choricillo en La Estrella, pincho moruno de pollo en la Plaza Fermín Gurmindo y champiñón en el parque Santa Juliana. Todo ello acompañado de música e hinchables.

En cuanto lo a lo deportivo, a las 19:15 horas, Feria San Mateo de Pelota a Mano Profesional 2026 en el frontón Adarraga.

Y en lo musical, a las 18:30 horas la concha del Espolón acoge lo mejor de los 80 con la fiesta Vendimia LOS40 Classic- Fiesta Ochentera con Los40 Classic. Una oferta que volverá, al mismo sitio, a las 00:00 horas, después de los fuegos, pero, esta vez, Los40 Sessions, con los número uno actuales.

Entre las 20:00 y las 22:30 horas, Cepa Joven en la esquina de Gran vía con Daniel Trevijano; a las 21:00 horas, concierto de la Banda de Música de Logroño en el parque Gallarza y a las 21:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, Puro Relajo.

El Espacio Peñas 2.0 tendrá mientras tanto en el escenario a Ángel Stanich y a las 22:00 horas 'Maialen y Patxi' en la Casa de Andalucía.

A las 23:15 'Superindies' en el Espacio peñas 2.0 y DJ Oliver a las 23:30 en la Peña Logroño.

En cuanto a los fuegos, se vivirá la última jornada del XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, a cargo de la pirotecnia Tomás, en el Parque de la Ribera a las 23:00 horas.