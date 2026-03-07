La red de citypaq de Correos en La Rioja gestionó más de 55.000 paquetes en 2025 - CORREOS

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de citypaq de Correos de La Rioja ha tramitado un total de 55.692 paquetes durante 2025. Esta cifra supone incrementar un 10% el uso de este recurso con relación al año anterior cuando gestionó un total de 49.926 envíos en toda la comunidad.

Los veintitres terminales riojanos entregaron 42.720 paquetes, mientras que el número de envíos realizados desde estos citypaqs ascendió a 12.972.

Por tipo de acceso, veintidos de las taquillas riojanas son públicas y una, privada, instalada en la Universidad de La Rioja.

Por cifra de envíos de cada terminal, los de las localidades de Villamediana de Iregua, Alfaro y Arnedo son los que más paquetes gestionaron, alcanzaron la cifra de 8.259, 6.059 y 5.727 envíos, respectivamente.

En la capital Logroño, los casilleros más utilizados se ubican en la Oficina Principal de Once de Junio, en esta ubicación se tramitaron más de 6.500 envíos. Estos equipos automatizados sirven como complemento a los servicios que ofrece las oficinas durante su horario de atención al público.

EL SISTEMA.

Los citypaqs posibilitan a los ciudadanos recibir y enviar paquetes de sus compras los siete días a la semana. Es una opción con acceso todos los días, las 24 horas, va popularizandose entre los clientes de las plataformas web.

La principal ventaja de los citypaqs es que el destinatario elige cuándo le viene mejor ir a recoger o a realizar su envío, es decir, se adapta a las circunstancias del comprador a la hora de recibir o devolver una compra.

La entrega de los productos adquiridos en las tiendas de comercio electrónico a través de este sistema favorece la llegada efectiva a los destinarios, objetivo de todas las empresas que venden a distancia.

A esto hay que añadir que un solo punto de recepción y envío de un elevado número de paquetes reduce los desplazamientos de los vehículos de reparto y, consecuentemente, sus emisiones contaminantes al aire.

Los destinatarios de los pedidos disponen de cinco días para recoger sus paquetes. En el caso de que el envío no se recoga en el periodo de 5 días, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante 15 días en la oficina respectiva.

Además, es posible realizar devoluciones y depositar paquetes solamente con el número del envío, de manera cómoda y ágil ya que no es necesario reservar previamente hueco en la taquilla.