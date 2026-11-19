1135419.1.260.149.20261119121318 La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; la candidata al Congreso por La Rioja de Frente Amplio, Alba Díez; y la diputada del Parlamento riojano de IU, Henar Moreno - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado hoy en Logroño que "está muy bien que colectivamente vayamos asumiendo que el programa político de Izquierda Unida, en este caso del Frente Amplio, es el más coherente".

Rego, en el marco de un encuentro abierto con entidades sociales sobre juventud y crianza, ha sido preguntada, en declaraciones a los medios de comunicación, por la prestación por crianza anunciada por el PSOE en campaña electoral.

"Yo me alegro de que haya coincidencia a ese nivel. Es una medida que sabéis que llevamos reclamando desde el principio de la legislatura", ha indicado. Cuestionada sobre si se sienten engañados por el PSOE, ha dicho que no, de hecho, ha indicado: "Yo les felicito".

"Ha habido ciertas resistencias, pero yo creo que es una buena noticia que todo el campo progresista esté asumiendo que, efectivamente, la prestación universal por crianza es un asunto imprescindible", así como que "es prioritario regular los entornos digitales".