La ministra de Juvntud e Infancia, Sira Rego - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado hoy en Logroño al Gobierno de La Rioja que, dados los recursos que está invirtiendo el Estado, las trabajadoras que atienden a los menores en acogida no estén en "precario".

Rego, en el marco de un encuentro sobre infancia y juventud, y preguntada por los medios de comunicación, se ha mostrado sorprendida de que "con los recursos que ha destinado el Estado para la acogida digna de estos niños y niñas", en relación a los menores no acompañados, "haya comunidades que tengan en precario a los trabajadores y trabajadoras".

Es, ha añadido, "algo que está ocurriendo aquí en La Rioja". La ministra también se ha mostrado sorprendida de que "se esté diciendo que no hay suficiencia de recursos", cuando, ha aseverado, "esto no es así".

En cualquier caso, ha apelado a las comunidades autónomas a aplicar la ley en la acogida a menores no acompañados como "única vía para ser solidarios con Ceuta y con esos niños" porque hay un "preocupante" problema de "sobreocupación".

Rego ha asegurado que hay "una capacidad de acogida que se formuló a través del Consejo de Ministros" y ha señalado que "es una cuestión de voluntad política que se acelere el proceso de traslado de niños y niñas a la península".

Ha dejado "claro" que, desde el Gobierno de España, se ha puesto a "disposición de Ceuta noventa millones de euros para que se produzcan estos traslados".

"Es decir, no hay un problema de recursos, no hay un problema de plazas. Que no se haga con mayor rapidez tiene que ver con una cuestión estrictamente política", ha espetado.

Preguntada por La Rioja ha indicado que "la relación ha sido complicada con las comunidades del Partido Popular". Pero, ha insistido, la ley "está para cumplirse" y así se está haciendo, aunque no con la "rapidez" que le gustaría al Ministerio.

Ahora, ha relatado, el Gobierno de España se va a reunir con colectivos de entidades, trabajadores y trabajadoras en el sector de la atención de niños y niñas porque "no están en las mejores condiciones".

La ministra ha hecho un "llamamiento para que los recursos públicos vayan a políticas de cuidado, a la sanidad, a la educación, a acogidas públicas y dignas".

A su juicio, "es el momento de señalar quienes están recortando y privatizando servicios públicos con el dinero de todos los españoles" porque "los impuestos se pagan para que se utilicen en aquello que necesita la sociedad; no en Quirones, no en educación concertada y no para precarizar las condiciones de trabajo" de quienes "están en el sector del cuidado y de la acogida de niños y niñas".

PRIMERA LEY: ENTORNOS DIGITALES

Por otro lado, preguntada por el hecho de que la Fiscalía haya denunciado a TikTok por la difusión de vídeos de abuso sexual infantil ha apuntado, como medida para atacar hechos de este tipo, la Ley de Entornos Digitales.

Ha recordado cómo, desde su ministerio, se ha estado tres años trabajando en ella y se iba a votar antes de final de año. Por tanto, ha confado en que "sea lo primero o una de las primeras leyes que aborde la nueva configuración del Congreso de los Diputados".

Y es que, a su juicio, "es una urgencia de país tener esta ley, porque verdaderamente nos da muchos mecanismos para poder intervenir de una manera más eficaz".

"Y sobre todo quiero ser muy clara, yo creo que ninguna empresa, ninguna multinacional puede estar por encima de la ley, ninguna", ha espetado señalando que "a todos nos escandalizaría que en el mundo físico hubiera un local en el que hubiera sospechas de que se está haciendo negocio con material de violencia sexual contra la infancia".

Ha dicho, "honestamente", no entender "que en este caso no tengamos capacidad de ser mucho más contundentes con aquellas empresas multinacionales tecnológicas que operan en el ámbito digital vulnerando derechos fundamentales de la infancia sin que tenga ningún tipo de consecuencia".

Tras confiar en la investigación que ha abierto la Fiscalía, ha adelantado que se está "en conversaciones con las instituciones europeas para que se cumpla con el reglamento europeo".