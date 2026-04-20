Regresa a Logroño la II edición del Festival Intercultural de las Naciones, en El Espolón del 21 de abril al 3 de mayo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto al presidente y la responsable de marketing del Grupo Eventos y Proyectos, Sergio Frenkel y Tonina Moreno respectivamente, ha presentado la segunda edición del Festival Intercultural de las Naciones, que se celebrará entre el 21 de abril y el 3 de mayo.

Además de una apuesta decidida por la música, en esta segunda edición del Festival se entregarán los II Premios a la Integración Gastroculturas y se contará con la presencia de distintas asociaciones de La Rioja.

El Festival Intercultural de las Naciones llega de nuevo al Paseo del Espolón y permanecerá 13 días en el corazón de Logroño. El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha destacado que "tras las más de 50.000 personas que pasaron por el festival el pasado año, esta segunda edición busca igualar e incluso superar las cifras".

La cita, ha apuntado Sainz "tendrá lugar entre el 21 de abril y el 3 de mayo, y busca ofrecer un punto de encuentro internacional en la ciudad, con la cultura en todas sus facetas como epicentro del intercambio".

"El Festival Intercultural de las Naciones es un espacio para la convivencia, la sostenibilidad y la celebración de la diversidad", ha señalado el edil.

Ha destacado también que este año "se ha hecho una apuesta decidida por la música, dando un salto cualitativo muy importante en cuando a los grupos principales, con dos tributos de primer nivel como plato fuerte, así como grupos musicales muy diversos, que completarán un programa de más de 30 actuaciones".

MÚSICA COMO EPICENTRO CULTURAL.

Este año desde la organización se ha hecho un gran esfuerzo para que la música esté presente todos los días en el Festival, siendo uno de los grandes atractivos de la feria.

Como plato fuerte se presenta el concierto de dos grandes tributos internacionales. El primero de ellos es un 'Tributo a Coldplay' el viernes 24 de abril a las 22 horas, a cargo del grupo Parachutes. El segundo es el 'Tributo Internacional a Freddie Mercury "Queen"' el viernes 1 de mayo a las 22 horas con El capitán Mercury.

Además de estas dos grandes actuaciones, Sainz ha apuntado que "el festival cuenta con más de 30 citas musicales y de danza con 17 grupos de talento local, escuelas de baile y de canto, así como cinco grupos de Músicas del Mundo y Asociaciones riojanas. Todas las actuaciones tendrán lugar en la Concha del Espolón y serán gratuitas para logroñeses y visitantes".

El festival se abrirá el martes 21 de abril a las 20 horas con 'La vil canalla', un trío rockabilly que pondrá a bailar a niños y mayores.

GASTRONOMÍA, CURIOSIDADES DEL MUNDO Y ACTIVIDADES INFANTILES.

La gastronomía internacional es el mejor vehículo para recorrer el mundo a través de sus sabores. Los restaurantes con comidas y bebidas de los cinco continentes son uno de los reclamos más exitosos del Festival Intercultural de las Naciones en un lugar como Logroño donde los paladares son muy exigentes.

La zona de Muro de la Mata de la Plaza del Espolón contará con puestos en los que poder disfrutar de curiosidades provenientes de los cinco continentes, mientras que en la parte central habrá un espacio dedicado a la gastronomía más representativa de distintos países del mundo.

Los más pequeños también tienen su espacio los domingos con 'Festival Kids'. Juegos, gynkanas, bailes, pintacaras y cuentacuentros entre otras muchas actividades harán las delicias de los más pequeños de la casa, a las 12,30 y a las 18 horas.

II PREMIOS A LA INTEGRACIÓN GASTROCULTURAS

En el marco del festival, el martes 28 de abril a las 13,30 horas se entregará el II Premio a la Integración Gastroculturas, que este año recae en los cocineros Aitor Esnal y Javier Ruiz.

Esnal es el propietario de un restaurante que lleva su nombre en el que combina la cocina vasca con toques asiáticos, y por su parte, Javier Ruiz, desarrolla su carrera en la actualidad en el restaurante Luma, que destaca por ofrecer producto de proximidad con sabores reconocibles y una "vuelta de tuerca".

Las encargadas de estregar el premio serán las reconocidas en la primera edición, las cocineras galardonadas con Estrella Michelín, Carolina Sánchez, de restaurante Ikaro, y Mariana Sánchez, de Ajonegro.

Como ha detallado el edil, "el festival presta especial atención a la convivencia con el barrio y los vecinos, y por ello cuenta con un horario pensado para no perturbar la vida de quienes viven en los alrededores del Espolón".

Los conciertos "finalizarán antes de las 22,30 de domingo a miércoles, y los jueves, viernes y sábados, a las 23 horas. Asimismo, entre las 14 y las 17 horas no será posible que ningún grupo musical realice pruebas de sonido o ensayos. Se busca que el Festival sea un punto de encuentro y concordia y en ningún caso, conflicto o molestia".

Así, las casetas de comida y artículos del mundo abrirán en horario de 11 a 23 horas de domingo a miércoles y los jueves, viernes y sábado de 11 a 00,30 horas.