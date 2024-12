La Reina se preocupa por el alcance la información en conflicto: "Qué pasa con las guerras no contadas"

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad La Reina Doña Letizia se ha preocupado hoy, en la clausura del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, por el alcance de la información sobre conflictos. "Qué pasa con las guerras no contadas", ha preguntado.

La Reina ha presidido la clausura de la decimoséptima edición del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que se ha celebrado en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española bajo el título 'El lenguaje de las guerras: cómo contar el conflicto'.

Durante dos días, 16 y 17 de diciembre, se han dado cita periodistas, corresponsables de guerra y expertos en lengua española para debatir sobre el lenguaje en informaciones de guerra, en un evento organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente.

En el seminario, los participantes han reflexionado sobre la cobertura de las guerras y el uso de las palabras. La Reina, que ha intervenido en varias ocasiones, ha querido reflexionar acerca de los conflictos "que no están siendo contados".

"Si hubiera personas contando qué está sucediendo en el norte de Etiopía, en Sudán, eso ¿serviría?", ha preguntado cuestionando "qué pasa con las guerras no contadas".

"Hay intereses que no interesa que se cuenten", le ha respondido Fran Sevilla, corresponsal de RNE, creyendo que Sudan es "un absoluto olvido" y creyendo que la sociedad no necesita saber porque no hay intereses allí.

"A lo mejor tú no Fran", le ha respondido la Reina, "pero un joven de veinte años que está empezando a formar un criterio, tú no porque tienes el criterio, la experiencia y el conocimiento, pero a esas personas", se ha preguntado, "¿les conviene saber que el mundo es tan grande y complejo?". "Sin ninguna duda", le ha dicho Sevilla. "Aquí yo sólo hago preguntas", ha advertido la Reina.

También se ha hablado del hecho de que el lenguaje bélico ha salido a otras esferas de la vida, como pasó en la pandemia o como ocurre con las enfermedades.

Su Majestad ha estado muy interesada en las reflexiones y ha contado cómo ella evita "siempre" utilizar un lenguaje bélico con las personas que tienen cáncer.

"Evito siempre eso; porque si la persona que tiene un diagnóstico, además, tiene que sentir que batalla con algo cuando eso es un proceso, por el que pasas que puede terminar de una manera u otra...", ha dicho.