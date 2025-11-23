Renfe programa más de 300 autobuses por obras de Adif entre Logroño y Miranda de Ebro durante 27 fines de semana

Archivo - Tren de media distancia de Renfe. - MINISTERIO DE TRANSPORTES / RENFE - Archivo

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha previsto la circulación de más de 300 servicios de autobús entre Logroño y Miranda de Ebro durante las obras de modernización de los sistemas de electrificación que realiza Adif para mejorar su fiabilidad y capacidad.

El cierre de la línea se llevará a cabo durante 27 fines de semana, desde este pasado 22 de noviembre y hasta diciembre de 2026 y afectará a los servicios de larga distancia que unen Logroño con Bilbao y Barcelona y Logroño con Madrid a través de La Rioja Alta.

Los trabajos de renovación de la catenaria, que suponen una inversión de más de 21 millones de euros, son compatibles con la circulación ferroviaria durante la mayor parte de la semana, pero obligan a cortar el tráfico de trenes algunos fines de semana. Así, hasta el 13 de diciembre del próximo 2026 será necesario interrumpir la circulación ferroviaria durante 27 fines de semana.

Durante todos ellos, Renfe ofrecerá a sus viajeros transporte alternativo por carretera en autobús entre Logroño y Miranda. Se verán afectados los trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona y los Intercity que conectan Logroño con Madrid a través de Miranda de Ebro.

Los servicios afectados son el tren Alvia 437 Bilbao (15.18 horas) - Logroño (17.51 horas)-Barcelona (22.13 horas). Y el tren sinergiado 37437 (Miranda-Zaragoza). Se circulará por carretera de Bilbao a Miranda y Logroño y en tren de Logroño a Barcelona.

El tren Alvia 438 Barcelona (8.50 horas)-Logroño (12.53 horas)-Bilbao (15.44 horas). Y el tren sinergiado 37438 (Zaragoza-Miranda). En este caso se circulará en tren de Barcelona a Logroño y por carretera de Logroño a Miranda y Bilbao.

Por suparte, el tren Intercity 4687 Madrid (8.40 horas)-Logroño (12.41 horas). Se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y por carretera entre Miranda y Logroño.

Y el tren Intercity 4786 Logroño (16.12 horas)-Madrid (20.15 horas). Se circulará por carretera entre Logroño y Miranda de Ebro y en tren entre Miranda y Madrid.