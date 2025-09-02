Renovada la colaboración con ARJA por 26.000 euros para la atención psicológica derivada por los juegos de azar

ARJA trabaja en la adicción por las cajas recompensa de los videojuegos - CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha renovado, por un importe de 26.000 euros, el convenio que mantiene desde 1996 con la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA).

El objetivo, ha explicado en rueda de prensa posterior el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, es fomentar la labor sanitaria y social que esta asociación desarrolla en el campo de la rehabilitación de personas con trastornos psicológicos asociados con los juegos de azar en la comunidad.

Domínguez ha señalado que el juego es una actividad lícita que forma parte del ordenamiento jurídico español y que, además, "tiene algunos efectos positivos como la creación de empleo o la generación de ingresos públicos a través de los impuestos".

Pero, ha añadido, "también tiene unos efectos negativos para algunas personas, como son las adicciones"; máxime, ha añadido, ahora con las adicciones relacionadas con los videojuegos por menores.

Por eso, el Gobierno de La Rioja "mantiene desde el año 1996 una colaboración muy estable, y muy satisfactoria con la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación".

La renovación de convenio, dentro de los presupuestos de este año 2025, permitirá, ha dicho, "actuar sobre este tipo de colectivos de población más vulnerable que sufren conductas adictivas de juego problemático y patológico, entre ellas, por ejemplo, las relacionadas con los videojuegos, en gran medida por estas cajas recompensa".

La Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación ha atendido 67 solicitudes de ayuda en el primer semestre y ha realizado 74 intervenciones, 33 de ellas primeras citas, así como 52 sesiones grupales a usuarios y 26 a familias.