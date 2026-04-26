Rescatadas una mujer y su bebé tras ceder parte de un terreno y caer en un agujero del barrio de las bodegas de Entrena

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 36 años y su bebé de 15 meses han tenido que ser rescatadas tras sufrir una caída en un agujero del barrio de las bodegas de Entrena, La Rioja.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 17,20 horas de este domingo informando de la caída de la mujer.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño para el rescate, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

También se informa al Técnico de Protección Civil, que acude al lugar junto con el alcalde de la localidad.

Ambos han sido rescatados de un agujero en el terreno que ha cedido bajo sus pies.

Posteriormente, la mujer, de 36 años, ha sido trasladada al Hospital San Pedro. El bebé de 15 meses se encontraba en buen estado.