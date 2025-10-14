Rescatan a una mujer tras sufrir una lesión durante la senda de subida a la ermita de San Esteban en Viguera

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han rescatado este martes a una mujer tras resultar lesionada mientras caminaba por la senda de subida a la ermita de San Esteban en Viguera.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido un familiar de la propia afectada quien ha dado aviso del suceso sobre las 17,30 horas de esta tarde y hasta el lugar de los hechos se han personado también los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.