Revuelta de Mujeres en la Iglesia se moviliza el 1 de marzo bajo el lema 'Este es mi cuerpo'

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Cantabria se moviliza el 1 de marzo bajo el lema 'Este es mi cuerpo' - REVUELTA DE MUJERES EN LA IGLESIA

Forma parte de las reivindicaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer

SANTANDER/LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia se movilizará el próximo 1 de marzo en los 35 lugares donde están presentes, entre ellos, Logroño, bajo el lema 'Este es mi cuerpo' y en el marco de las reivindicaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El movimiento reafirmará su defensa de la igualdad "en una Iglesia que las discrimina por su condición de mujer y que está quedando al margen de las conquistas sociales en equidad y corresponsabilidad", ha informado en una nota de prensa.

Las reivindicaciones feministas de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia tendrán lugar en los 35 lugares donde están presentes: Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Cantabria, Ciutadella, Córdoba, San Sebastián, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

De esta manera, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia se alza un año más para gritar y reivindicar "la profunda discriminación y la invisibilización sistemática que las mujeres sufren en sus múltiples formas en el seno de la Iglesia".

"Un grito que afianza el que ha sido nuestro lema desde los inicios: ¡Hasta que la igualdad se haga costumbre en la Iglesia!", han afirmado desde la Revuelta.

Por ello, ha convocado a las mujeres y a los hombres "cómplices, que hacen igualdad". Con 'Este es mi Cuerpo', sumarán "un nuevo significado de la frase más sagrada de la Eucaristía para denunciar el control de la Iglesia sobre sus cuerpos y reclamar su dignidad", ha explicado.

Por sexto año consecutivo, la Revuelta de Mujeres ha denunciado que "aún siendo el corazón y las manos de la Iglesia, se les niega la palabra, la voz y el voto, la toma de decisiones y el liderazgo en los ámbitos oportunos, como se pone de manifiesto, una vez más, en cada Sínodo", ha señalado.

En esta línea, han asegurado que continuarán con su lucha "¡Hasta que la igualdad se haga costumbre!".