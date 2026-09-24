La Ribera acoge este viernes el Gran Concurso de Recortadores 'Maestros de la Calle'

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LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño se prepara para una de las tardes más intensas y espectaculares del calendario taurino. Mañana viernes 25 de septiembre, a las 18 horas, la Plaza de Toros de La Ribera volverá a convertirse en el escenario de un desafío donde el valor, la técnica y la capacidad de reacción frente al toro serán llevados al límite.

El Gran Concurso de Recortadores 'Maestros de la Calle' regresa a Logroño con un cartel diseñado para no dejar indiferente a nadie: cuatro toros de Arriazu, dos de Toropasión y doce de los mejores especialistas del momento, dispuestos a enfrentarse a un espectáculo marcado por la emoción y el riesgo.

Y si hay un nombre capaz de elevar todavía más la tensión de esta cita es el de Arriazu. Sus toros son sinónimo de peligro, movilidad, exigencia y emoción, animales que obligan a los especialistas a permanecer concentrados en cada segundo y que convierten cada recorte, cada quiebro y cada salto en un auténtico ejercicio de valentía.

Frente a ellos estará también la garantía de los toros de Toropasión, una de las ganaderías vinculadas al mundo del recorte y los festejos populares, que aportará su sello de bravura y espectáculo a una tarde concebida para los aficionados que buscan sentir el toro de cerca.

El cartel reúne a especialistas de enorme categoría, encabezados por Eric González, campeón de Logroño 2025, y nombres como Adrián Ramos, Javi Hernándiz, Unai Merino 'Pichu', Edgar Ahicart, el riojano David Rodríguez 'Crianza', Rudi Eusebio, Julio Martínez y Jony López, entre otros. Trece hombres, seis toros y una sola oportunidad para demostrar quién es capaz de superar cada desafío.

El formato, además, añade todavía más tensión al espectáculo: tres toros de Arriazu serán los encargados de las clasificatorias, dos toros de Toropasión protagonizarán las semifinales y un toro de Arriazu decidirá la gran final, en la que se medirán los tres mejores recortadores de la tarde.

Una estructura que obliga a los participantes a mantener el máximo nivel desde el primer animal hasta el último. Aquí no hay margen para el error.

Para Carlos Bernabé, de Toropasión, la evolución de esta cita demuestra el vínculo cada vez mayor entre el público logroñés y los grandes espectáculos de recortes.

"Logroño crece año a año en afluencia de público y se consolida como una de las citas más importantes del calendario taurino nacional. La modalidad Maestros de la Calle es una de las más llamativas y emocionantes del momento, ya que permite ver suertes muy arriesgadas y con animales que exigen mucho, obligando al recortador a conocer muy bien los terrenos. Los toros de Arriazu son garantía de espectáculo y sinónimo de peligro, lo que les convierte en los más respetados por recortadores y aficionados", señala Bernabé.

DOS EDICIONES DE ÉXITO QUE HAN MARCADO EL CAMINO

La expectación no es nueva. Las dos últimas ediciones de 'Maestros de la Calle' en Logroño se convirtieron en auténticos éxitos, consolidando una cita que ha sabido ganarse un lugar destacado entre los grandes concursos de recortadores de la temporada.

Ahora, Toropasión vuelve a apostar fuerte por Logroño con un espectáculo que reúne toros de máxima exigencia, especialistas de primer nivel y un formato diseñado para mantener la emoción hasta el último instante.

La Ribera será escenario de una tarde en la que el público podrá vivir, a pocos metros, esa mezcla única de respeto, tensión, peligro y valentía que convierte al mundo del recorte en una de las expresiones más espectaculares de la tauromaquia popular.