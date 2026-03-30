La Ribera del Ebro en aviso amarillo por fuertes vientos este martes, con rachas de 70 kilómetros por hora

Archivo - Imagen de Archivo. Fuertes rachas de viento.
Archivo - Imagen de Archivo. Fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 17:24
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   LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Ribera del Ebro riojana en aviso amarillo este martes por fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

   Concretamente, el riesgo en la zona se extenderá entre las 06,00 y las 18,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

    Viento del noroeste, que afectará preferentemente al este de la zona.

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