La Rioja abre periodo de consultas previas para dar a conocer el decreto que regulará determinadas figuras cinegéticas

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LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha abierto hoy, 4 de mayo, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, el proceso de consultas previas sobre el decreto que desarrollará determinadas figuras cinegéticas previstas en el marco de la Ley 8/2022, de 24 de junio, de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja.

Con este proceso abierto, se pretende trabajar desde el inicio de la tramitación de la nueva norma en colaboración con el sector cinegético, buscando el consenso a la hora de diseñar estas importantes figuras, que impulsarán la imagen de la caza de nuestra comunidad autónoma durante los próximos años. El plazo de exposición pública del documento permanecerá abierto hasta el próximo 22 de mayo.

En concreto, se regularán los requisitos de acceso y funciones del guía de caza, el concepto de calidad cinegética para el uso de la mención facultativa de carne de caza, el alcance de las licencias de caza recíprocas con otras comunidades y el perfil del cazador ético. Con este desarrollo normativo, que dará respuesta a las necesidades trasladadas por el sector cinegético riojano, se pretende asegurar que la implementación de estas figuras cumpla con los objetivos de mejorar la gestión, reforzar la sostenibilidad y avanzar en la modernización del sector.

Respecto a la figura del guía de caza, ya en el reglamento 1/2026 aprobado en enero de este año, se acordó que será designado por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y podrá ser un cazador formado o un guarda rural una vez haya superado unas pruebas teóricas y prácticas. Asumirá funciones de gestión de los terrenos para los que estén habilitados como el mantenimiento del acotado, la supervisión en batidas y recechos, el control de predadores, el seguimiento sanitario de las reses abatidas y el apoyo a la caza de gestión. En este sentido, la Consejería promoverá la realización de cursos de formación en colaboración con la Federación Riojana de Caza.

La regulación de esta figura dinamizará el sector cinegético asegurando una actividad que fomente también un producto turístico de mayor valor, la satisfacción de las personas que practiquen esta actividad y la sostenibilidad en la gestión del medio natural.

CERTIFICADO DE CALIDAD CINEGÉTICA

Por otro lado, el decreto plantea desarrollar un sistema de certificación de la calidad cinegética de los cotos mediante una metodología de clasificación basada en unos estándares definidos y un procedimiento asociado. Esta certificación dará acceso al uso de la mención 'carne de caza de La Rioja', para la cual también se pretende diseñar una imagen gráfica.

La evaluación se fundamenta en parámetros intrínsecos de la calidad cinegética de los cotos como la capacidad de carga, el carácter autóctono de las poblaciones, la diversidad de especies y la calidad de los trofeos. Pero también se contemplan parámetros externos que supongan la intervención activa y de mejora de los terrenos cinegéticos, incluyendo la adecuación y cumplimiento de los Planes Técnicos de Caza, la gestión de poblaciones, la realización de muestreos y censos, la limitación a refuerzos poblacionales, el control de daños a la agricultura, el seguimiento sanitario de la caza por personal cualificado, y la integración paisajística.

Por otro lado, se otorga un tratamiento especial a las mejoras del hábitat como criterio de especial interés a desarrollar, al permitir el análisis de intervenciones humanas por su impacto directo sobre la calidad cinegética: el agua, el refugio, la alimentación natural o la conectividad. La figura de cazador ético que también recogerá el decreto tiene por objeto visibilizar y poner en valor activamente a personas que realizan esta actividad, con un firme compromiso de llevar a cabo buenas prácticas, y asegurar un aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos cinegéticos.

Por último, el decreto regulará la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otras comunidades autónomas para facilitar la obtención de licencias. A su vez, con el registro riojano de cuestiones cinegéticas, la administración riojana dispondrá de forma centralizada de toda la información asociada a aspectos administrativos en este ámbito.