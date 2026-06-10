Rioja acercará de nuevo la alta gastronomía internacional a Madrid, en un diálogo exquisito con la vanguardia culinaria - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja traerá de nuevo a Madrid una nueva edición de In Residence Sessions, acercando por unos días a la capital las propuestas culinarias únicas de algunos de los chefs más relevantes del mundo que sólo podrían probarse viajando.

Coincidiendo con el décimo aniversario de esta iniciativa, el proyecto impulsado por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y organizado por la agencia Mateo&Co se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario gastronómico de Madrid, reuniendo a chefs internacionales en formato pop-up, un concepto moderno de restaurante efímero, disponible solo por unos días.

La edición de este año orienta su mirada hacia dos de las regiones que más peso han ganado en foros y conversaciones gastronómicas de los últimos años: Asia y Latinoamérica, con propuestas provenientes de Japón y Colombia, además de una tercera sesión cuyo protagonista se anunciará en las próximas semanas.

En esta línea, la programación arrancará en el espacio Semilla Food Studio -como en anteriores ocasiones- del 24 al 28 de junio con el restaurante Kinsan, en Tokio, liderado por el reputado chef Shinichiro Matsuki, con un proyecto que suma más de 150 años de historia y llegará en primicia a Madrid traído por Rioja, a pocos meses de la apertura de su propio local en la ciudad. Su participación en In Residence funcionará, por tanto, como una suerte de preapertura internacional, con una cocina profundamente ligada a la tradición japonesa y al respeto del producto. En esta primera sesión, el maridaje reunirá una selección de vinos tintos, blancos, rosados y espumosos de la DOCa Rioja que elevarán la experiencia.

Del 21 al 25 de octubre, el proyecto del chef Álvaro Clavijo con El Chato (Bogotá), reconocido actualmente como el mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America's 50 Best Restaurants formará también parte de esta edición. Su propuesta parte del producto y el recetario colombiano para construir una cocina contemporánea que lo ha situado entre las referencias más destacadas de la región.

La tercera sesión que completará el ciclo de 2026 de In Residence by Rioja será anunciada próximamente.

RIOJA Y EL MUNDO, UN MARIDAJE INDISPENSABLE

Su diversidad, su flexibilidad gastronómica, la excelencia de sus vinos y su reconocimiento internacional, siendo la Denominación de Origen española más global, presente en 139 países, han permitido que Rioja encuentre un lugar natural en mesas cada vez más abiertas a nuevos códigos, sabores y técnicas, sin importar el lugar del mundo en que se encuentren.

Las primeras ediciones de In Residence Sessions fueron, precisamente, el escenario para poner esa versatilidad a prueba: durante los últimos tres años en los que Rioja ha estado presente en el proyecto, la DOCa ha acompañado y elevado propuestas gastronómicas muy distintas, contando la mayoría con Estrella Michelín y otros reconocimientos, como la del chef Poul Andrias Ziska, creador del restaurante PAZ en las Islas Feroe, Merlin Labron-Johnson de Osip (Reino Unido), Tim Flores y Genie Kwon de Kasama (Chicago, EE. UU.) o la del chef James Henry, alma del restaurante francés Le Doyenné.

A través de experiencias como esta, que conectan territorios, sabores y personas, los vinos de Rioja continúan estableciendo un exquisito diálogo que une tradición y vanguardia con la gastronomía más internacional, consolidando la apuesta de la DOCa por la excelencia y la innovación.