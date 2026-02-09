Por La Rioja acusa al alcalde de Villamediana de "abandonar" a 160 vecinos tras una avería en una tubería

Archivo - La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, y el portavoz, Miguel Gómez Ijaba - POR LA RIOJA - Archivo
LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Por La Rioja ha acusado al alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez (PP), de "abandonar" a 160 vecinos tras una avería en una tubería, en lo que ha considerado una "dejación de funciones".
En nota de prensa, ha relatado cómo 160 vecinos de setenta viviendas de la calle Río Jubera de Villamediana de Iregua han estado sin agua potable durante tres días.
Una situación ante la que el alcalde, ha afirmado esta formación, "ha mostrado una absoluta despreocupación, sin ofrecer ninguna solución, ninguna alternativa o asistencia de emergencia y ningún apoyo institucional".
Ha contado que la interrupción del suministro de agua potable se produjo por la rotura de una tubería general que discurre por dominio público "y cuya gestión", ha señalado, "corresponde al Ayuntamiento de Villamediana".
Sin embargo, ha indicado el portavoz Miguel Gómez Ijalba, el alcalde, "optó por lavarse las manos, trasladando toda la responsabilidad a la comunidad de vecinos" y "no ha dado señales de vida en ningún momento ante esta situación.
"Durante esos tres días sin agua potable han sido los propios vecinos quienes han tenido que solucionar el problema por sus propios medios, a pesar de registrarse la avería en espacio público", ha criticado.
Por La Rioja ha indicado que los vecinos afectados le han relatado que en las gestiones que realizaron en el Ayuntamiento "se encontraron con malas formas, falta de atención técnica y actitud intimidatoria impropia de una Administración que debería proteger a sus vecinos y no abandonarlos".
Por parte del Ayuntamiento de Villamediana "no se habilitó suministro alternativo, ni cisternas, ni puntos de abastecimiento, ni siquiera se ofreció la posibilidad de acceder a instalaciones municipales".
La formación regionalista exige explicaciones públicas "inmediatas" por parte del alcalde de Villamediana, así como la asunción de "responsabilidades políticas por la dejación de prestación de atención a los vecinos".