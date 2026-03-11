Por La Rioja se adhiere a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública sumándose a sus reivindicaciones

Archivo - La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano - POR LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha anunciado su adhesión a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública sumándose, ha dicho, "a las reivindicaciones de profesionales sanitarios y ciudadanía ante la situación que atraviesa el sistema sanitario en la comunidad".

En nota de prensa, la formación regionalista ha denunciado la "falta de planificación y decisión" de los gobiernos regionales tanto del Partido Popular como del PSOE.

Fruto de ésta, ha dicho, se ha sucedido el "colapso de urgencias, las listas de espera quirúrgicas, dificultad para obtener cita en Atención Primaria, falta de relevo generación de profesionales, fuga de médicos, y ausencia de una estrategia a largo plazo".

Por ello, se ha adherido a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en La Rioja, considerando que la salud de las personas "no puede convertirse en una moneda de cambio en la confrontación política".

También, denunciando que "el deterioro progresivo de la sanidad pública es consecuencia de años de falta de planificación y de decisiones insuficientes por parte de los grandes partidos".

Para la secretaria general de este partido, Sonsoles Soriano, "la situación actual demuestra que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sabido cuidar ni proteger adecuadamente el sistema sanitario ni a sus profesionales, lo que se traduce hoy en problemas estructurales evidentes".

Tras indicar que "uno de los problemas más graves es la falta de profesionales médicos, especialmente en Atención Primaria", ha considerado que esta situación "no es fruto de la casualidad, sino de años de abandono institucional".

"Hay falta de médicos porque no se ha cuidado a los médicos", ha visto. De este modo, ha respaldado las reivindicaciones del colectivo médico que reclama un Estatuto Marco específico y diferenciado para los profesionales médicos que reconozca las particularidades de su formación, responsabilidad y condiciones laborales.

Para Soriano, "el aumento presupuestario en sanidad no ha venido acompañado de medidas estructurales capaces de garantizar médicos donde realmente se necesitan, especialmente, en el ámbito de la Atención Primaria y en el medio rural".

Los regionalistas reclaman mejorar "la relación médico-paciente, reducir los tiempos de espera para pruebas y resultados, y poner fin a la utilización interesada de datos estadísticos que no reflejan la realidad que perciben los ciudadanos".