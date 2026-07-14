La Rioja asegura que las ccaa tienen menos capacidad para financiar servicios públicos por incumplimientos del Gobierno

Archivo - El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja recuerda que es "de obligado cumplimiento" por parte del Ejecutivo central la financiación del 50 por ciento de los gastos e inversiones en materia de Dependencia y Discapacidad, algo que "incumple sistemáticamente desde el año 2006". Algo que ocurre no solo en Dependencia y que hace que las ccaa "tengamos menos capacidad para financiar servicios públicos por sus incumplimientos".

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, en dicha materia a la vez que ha asegurado que el Gobierno regional acepta "positivamente" que ahora quieran cumplir con esta obligación en los próximos años pero también afea que "desde hace muchos años también nos los deberían haber aportado".

Domínguez ha explicado que el presidente riojano, Gonzalo Capellán, ha llevado esta cuestión a la Conferencia de Presidentes durante mucho tiempo porque "es una obligación legal".

INFRAFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por tanto, indica, "nosotros aceptamos positivamente que se cumpla con la obligación los próximos años" pero lo que está claro es que "ya existe una infrafinanciación de los servicios públicos, no solo en materia de dependencia, en educación de 0-3 años, en infraestructuras... las ccaa tenemos menos capacidades para financiar nuestros servicios públicos por el incumplimiento del Gobierno de España".

Ante ello y con respecto al borrador de financiación autonómica trasladado esta semana por el Ministerio de Hacienda, desde La Rioja aseguran que "las estimaciones que nos pueden llegar -25 millones de euros más al año, a partir de 2027- con el nuevo modelo de financiación autonómica no se acercan ni de lejos a la infrafinanciación de La Rioja".

"Seríamos una de las ccca que perderíamos en relación con el gasto por habitante, no mejora en nada la propuesta y por eso el Gobierno de La Rioja mantiene su negativa a apoyar este modelo que es perjudicial para los riojanos", ha finalizado.