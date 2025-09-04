La Rioja aumenta en 51 trabajadores autónomos en agosto pero pierde 80 afiliados al RETA en el último año,según UPTA-UGT

Alerta sobre la creciente incorporación de falsos autónomos en el mercado de trabajo en empresas del sector sanitario y técnico

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró el mes de agosto en La Rioja con 51 trabajadores por cuenta propia más, hasta un total de 24.520 afiliados, según los datos aportados por el sindicato UPTA-UGT.

Un incremento que, no obstante, no logra contrarrestar la evolución interanual del trabajo autónomo, que ha perdido 80 trabajadores desde agosto de 2024. En el resto del país, agosto cerró con 3.405.705 afiliados al RETA, lo que supone un incremento interanual de 35.693 personas.

La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que ganan activos este mes de agosto. Prácticamente todas las demás pierden afiliados este mes por causas estacionales, como en el caso de la Educación, y a un debilitamiento estructural como en el caso del Comercio.

En el caso de La Rioja, pierden afiliación la Construcción (3 personas menos), y Agricultura (2 menos) frente al crecimiento de la Hostelería (que gana 15 afiliados/as), Actividades Artísticas (11 más) y Transportes (9 afiliados/as más), entre los sectores que más han subido en afiliación.

Por su parte, la afiliación de sectores como las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, y las Actividades Sanitarias, continúa creciendo de manera imparable también en el mes de agosto.

Tan solo en lo que va de año, estas actividades han incrementado en 24 y 20 afiliados/as al RETA más, respectivamente, lo que supone un incremento muy importante.

Nunca antes se había registrado esta situación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en La Rioja, lo que para UPTA RIOJA es un síntoma claro de subcontratación que culmina con la incorporación de falsos autónomos en el mercado de trabajo desarrollando su actividad para empresas del sector sanitario y técnico.

Por eso, UPTA España trasladará esta cuestión en la próxima reunión que mantendrá el Ministerio de Seguridad Social con los agentes sociales y las asociaciones representativas de autónomos, puesto que la evolución de estos sectores debe ser analizada en profundidad.

La afiliación de autónomos no puede crecer a base de precariedad laboral ni tampoco a base de trabajadores que en realidad deberían ser trabajadores por cuenta ajena.