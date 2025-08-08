La Rioja en aviso amarillo este sábado por altas temperaturas con termómetros a 38 grados

Viandantes soportan las altas temperaturas en las calles
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 8 agosto 2025 18:04
    LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Rioja entra este sábado en situación de aviso amarillo por altas temperaturas con termómetros a 38 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

   En concreto, el riesgo en la Ribera del Ebro, con posibilidad de alcanzar los 38 grados, se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

   Por su parte, la Ibérica riojana llegará a los 34 grados, entre las 13,00 y las 21,00 horas, e igualmente la probabilidad es de entre el 40 y el 70 por ciento.

