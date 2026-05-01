La Rioja, en aviso amarillo este sábado por tormentas y lluvias fuertes

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LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja estará en situación de aviso amarillo este sábado por la tarde, por la posibilidad de que se produzcan en todo el territorio de la comunidad tormentas y lluvias fuertes, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de las lluvias, se podrá dar una precipitación acumulada localmente en una hora de 15 mm. El comienzo de la situación de riesgo será a las 15 horas, con finalización a las 21 horas, y una probabilidad de que se produzcan estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.

En cuanto a las tormentas, las horas de la situación de aviso son las mismas, entre las 15 y las 21 horas, y también para toda la comunidad. Existe la probabilidad entre un 40 y un 70 por ciento de que se produzcan estos fenómentos.

Desde la Aemet se indica, en este caso, que las tormentas pueden ser dispersas e ir acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes de viento.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.