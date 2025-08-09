La Rioja en aviso naranja este domingo por altas temperaturas con termómetros a 39 grados

sábado, 9 agosto 2025 14:06
   La Rioja entra este domingo en situación de aviso naranja por altas temperaturas con termómetros a 38 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

   En concreto, el riesgo en la Ribera del Ebro, con posibilidad de alcanzar los 39 grados, se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

   Por su parte, la Ibérica riojana, se sitúa en riesgo amarillo, llegando a los 35 grados, entre las 13,00 y las 21,00 horas, e igualmente la probabilidad es de entre el 40 y el 70 por ciento.

