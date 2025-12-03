Rioja brilla en el Salón Peñín con sus "cien años de excelencia" - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja ha vuelto a acaparar todas las miradas en uno de los eventos de referencia del sector, la XXV edición de Salón de los Mejores Vinos de España, organizado por Peñín en el recinto ferial de IFEMA, Madrid, los días 1 y 2 de diciembre.

En concreto, la DOCa protagonizó la jornada inaugural ofreciendo una cata de altura bajo el lema "Cien años de Excelencia en Rioja", que congregó a cerca de medio centenar de profesionales del sector.

Conducida por el director general del Consejo Regulador de la DOCa, Pablo Franco, la sesión presentó a través de una cuidada selección de referencias la gran diversidad que entraña Rioja, su excelente calidad y su equilibrio entre tradición e innovación tan característicos y constantes a lo largo de su historia.

En concreto, las referencias expuestas en la cata fueron: Miguel Merino Blanco 2023; Nivarius Finca La Nevera 2019; Nace La Sierra 2023; Queirón Mi Lugar 2019; Viña Ardanza Reserva 2019; Pico Palomares 2023; La Taconera Viñedo Singular 2022; Marqués de Riscal 150 Aniversario 2019 y Pribatibo Gran Reserva Blanco 2015.

La variedad entre zonas, climas, tipos de uva, suelos, estilos, etc. contenidos dentro de Rioja fueron palpables a partir de estas referencias para los profesionales asistentes a la cata, que mostraron mucho interés y dijeron estar muy satisfechos por haber podido participar.

"Ha sido una muestra magnífica de lo que esta Denominación es en cuanto a diversidad y calidad, y de lo que es capaz", comentó uno de los asistentes a la cata, "un placer poder asistir además en el año de su Centenario".

En este sentido, la diversidad y calidad centenarias de Rioja han sido reconocidas en la propia Guía Peñín 2026: con un total de 1.104 referencias, Rioja se consolida como la Denominación de España con el mayor número de vinos presentes en la prestigiosa publicación y la mejor valorada, con el 70% de los vinos con 90 puntos o más y dos vinos alcanzando los codiciados 100 puntos.

Por otro lado, además de continuar reinando en tintos, Rioja se consolida en la última edición de la Guía como una de las Denominaciones protagonistas en blancos, con 232 vinos clasificados, al tiempo que rosados y espumosos también han alcanzado buenas puntuaciones y continúan ganando protagonismo.

Con esta cata ofrecida por Rioja, el XXV Salón de los Mejores Vinos de España contó con un arranque de excepción.

Considerado uno de los encuentros profesionales más destacados del vino de calidad, tanto a nivel nacional como internacional, el Salón ha congregado a productores, distribuidores, sumilleres y otros expertos para presentar y degustar algunos de los mejores vinos del país, una cita en la que la presencia de la Denominación de Origen Calificada es imprescindible.

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA.

Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador.

Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional.

Rioja representa casi el 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente 129 países.

Con más de 66.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con 600 bodegas y más de 14.000 viticultores.

Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.